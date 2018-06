‘Voy a dar todo para conseguir el título’: Henríquez

Una final especial. Es muy importante en lo personal, pues llegaría a 13 títulos y estaría entre los más ganadores junto a Armani. Voy a dar todo para conseguir el título.

Revancha de la eliminación el año pasado. No queda nada de la llave del año pasado, esto es algo diferente. Queremos ganar el título, pero no es revancha.

Con Ángelo nos conocemos hace mucho tiempo, de cuando estuvo entrenando en Nacional. Hay que mantenerlo lejos de nuestro arco, porque es muy fuerte, si no, vamos a tener inconvenientes.



Ser capitán. Es un orgullo, Nacional lleva una gran planificación hace años y se han dado los resultados. La idea es mantener un nivel alto, para que el profesor tome la decisión de quién pueda jugar. Pero en este equipo todos están en nivel óptimo y pueden rendir cuando tengan que jugar.



Qué significa estar en un equipo grande. Siempre pensé en hacer historia y gracias a Dios fue así. Tolima es un equipo complicado, jugar en Ibagué es muy duro, somos conscientes que contra nosotros juegan diferente por lo que significa enfrentar a Nacional. Pensamos en quedarnos con el título, pensando en nuestras capacidades, sabiendo que al frente hay un rival que compite los 90 minutos. Hay que quitarles la pelota, porque emocionalmente sus jugadores siempre quieren ir al frente. Tenemos que pensar el juego y no dejar nada al azar.



El arbitraje. Ellos son protagonistas, así como nosotros. Por una mala decisión no los podemos criticar, pero a veces cortan el juego y pitan muchas faltas, esa sí es la crítica. Decisiones como un penalti o una expulsión, son cosas que toman segundos y pueden fallar.



Evitar el contacto físico. Son rápidos, habilidosos, como todos los atacantes en Colombia. Ya sé cómo enfrentarlos, pero debemos mantenerlos lejos de nuestro arco.



