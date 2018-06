'Hay que trazarse un nuevo objetivo, que es ser campeón': Gamero

Luego de la victoria en la serie de las semifinales de la Liga, el entenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa de la definición contra el Medellín, los penales y lo que espera de la final.

Es la segunda ocasión que el entrenador disputará una final de liga con el Tolima, la primera fue contra Santa Fe en el segundo semestre del 2016, cuando fue subcampeón.



Además el DT ya fue campeón del fútbol profesional colombiano con el Boyacá Chicó en el año 2008; además en su palmarés cuenta con una Copa Colombia en el 2014 con el equipo de Ibagué frente a Santa Fe.

¿Cómo vio la actuación de Álvaro Montero?

"Aveces uno piensa que de acuerdo a como uno desayuna, vas a comer; me parece que el tuvo un par de atajadas importantes durante el partido, nos ilusionamos y es un gran arquero, está pasando por un gran momento, ellos se quedan entrenando 'penaltis siempre después de los entrenamientos, es algo que siempre se hace. Hoy los cinco penaltis fueron muy bien cobrados".

¿Cómo ve la final contra Atlético Nacional?

"Nosotros vamos a disputar esta final como venimos jugando, ojalá que no vaya a haber nada anormal, no habíamos perdido hasta que perdimos con Caldas, estábamos tranquilos; contra nacional no queremos cambiar mucho, sabemos que enfrentamos a un equipo de mucha jerarquía, lo que hoy estamos haciendo nos da la alegría de soñar con un título; hay que trazarse un objetivo, que es ser campeón".

El partido contra Medellín...

"Habíamos programado el mediocampo con Riacurte, Didier y Robayo, cuando sacan a Gomez y meten a Cataño ya no hay tanto filtro por la mitad, las llegadas de Medellín son tirando pelotazos, en algún momento pensé en meter otro central, pero en la mitad yo veía que podíamos sacar la diferencia".









DEPORTES