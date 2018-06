‘Si no le anotan de local a Nacional, nosotros sí lo haremos’: Gamero

Alberto Gamero no se salió del libreto en la rueda de prensa previa a la final de la Liga contra Nacional. Sabe que está abajo en el marcador, pero piensa que tiene la oportunidad de hacer una hazaña. Además, aseguró que hay que trabajar bien el partido en la cancha y no desesperarse.

La posibilidad de si juega Ángelo Rodríguez. Nosotros no podemos dictaminar si está al 100 por ciento o no. Dictamino si está apto o no. Esperaremos has este sábado. Si actúa es porque fue lo mejor que pudo hacer en el partido pasado. Esperemos que en este tiempo se haya recuperado. Ojalá pueda estar para esta final. Cómo se trabajó el ánimo del grupo. Pienso que a los jugadores se les sube el ánimo mostrándoles videos, mostrándoles lo que ellos hacen. Somos el segundo equipo que más saca puntos por fuera. De los últimos 15 partidos solo perdimos no. Y más pensando en que sin jugar bien con Nacional se pudo sacar un mejor resultado. No fuimos superados por Nacional en la parte ofensiva. Ellos tuvieron el gol de Dayro Moreno y una jugada de Reinaldo Lenis. Sabemos que no hicimos el partido que esperábamos, pero este grupo puede dar mucho más y conseguir la hazaña que todos esperamos.



Qué equipo se verá en cancha. Vamos a ver un Deportes Tolima con ambición, sabemos que ellos van a intentar jugar mejor. Las hazañas grandes son estas. El grupo está pensando en eso. Si no le han hecho un a Nacional en Medellín se lo vamos a hacer. Vislumbro un partido lindo, son los momentos en donde los equipos hacen historia. Para nadie es un secreto que vamos a jugar contra un equipo grande, hay que salir a trabajar el partido, dejar que vaya pasando el ritmo que va a querer imponer Nacional. El desespero no nos va a coger este sábado.



Jugar de visitante. Nosotros perdimos un partido contra Caldas 1-0 y ese fue el partido en el que más opciones tuvimos. Con Medellín vinimos a jugar mano a mano con opciones de gol. De visitante este equipo sale a proponer, a buscar el partido y eso me tiene tranquilo.



La tristeza de la hinchada. Muchas veces golpea a uno que no lo despida la afición. Nacional hizo un entrenamiento con las puertas abiertas y llenó. El grupo está consciente en lo que hay que hacer. No nos han regalado nada para estar en estas instancias, este sábado vamos a salir a hacer esa historia a devolverle la confianza a los hinchas que perdieron la esperanza.



Trabajo de Marco Pérez. Marco tiene tres años de estar conmigo y desde que yo estoy es el jugador más goles conmigo y si no es él, es Ángelo. Es de esos jugadores que saca la cara por el puesto, por su posición. Es de confianza. Es de los jugadores que más quiere a la institución.



Jugar contra Nacional. Yo sigo sosteniendo que en el primer partido al equipo no se le vio entero. No lo vi con ese fuelle dentro de la cancha. No hemos podido entrenar bien y por los viajes vi que el equipo sintió el cansancio. No es excusa. El partido de este sábado veo al equipo más entero y descansado. Sé que vamos a enfrentar a un gran rival y más en una final. Tenemos nuestra ilusión de hacer un gran partido.



Jugar tan rápido. Ojalá se hubiera un día más de descanso. Sé que podemos recuperar a otros jugadores. Las ansias están porque quiero ver a mi equipo divirtiéndose y es historia lo que se quiere hacer. Uno se desespera y quiere ver el estadio lleno y salir a jugar como unos leones y varones.



