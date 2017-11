Vacaciones vs. Final de la Liga: sigue el cruce de declaraciones

Se sigue agitando el debate por las vacaciones de los jugadores profesionales de la Liga de Colombia. Mientras los futbolistas defienden que el año pasado se llegó a un acuerdo con la Dimayor y Acolfutpro (sindicato de jugadores profesionales) para que el campeonato finalizara el 10 de diciembre, el presidente del ente regulador del FPC, Jorge Perdomo, señaló que en ningún momento se firmó un convenio sino que simplemente se adoptó la propuesta, pero debido a la participación de Junior en instancias finales de la Copa Suramericana se postergará una semana la competencia.

“Nosotros no tenemos ningún compromiso porque no hay un acuerdo colectivo, el hecho de que hayamos realizado una graciosa concesión de acoger una solicitud para prever unas vacaciones largas a los jugadores y un periodo de preparación amplio en el mes de enero no significa que hayamos adquirido algún compromiso”, le dijo el presidente Jorge Perdomo al programa Gente Pelota, respondiendo así a lo dicho por el capitán de Atlético Nacional, , quien dijo que “si a nosotros no nos ayudaron porqué al Junior sí lo van a favorecer”.

“Le pedimos a nuestros directivos y a nuestra agremiación que nosotros como jugadores de Nacional no queremos que el torneo se alargue más. Queremos que se acabe el 10 de diciembre. No sé los directivos qué van a hacer o cómo van a planificar”, dijo Henríquez; y añadió: “Se puede alagar hasta el 23 o 24 de diciembre si Junior llega a la final de la Suramericana. Y nosotros llevamos cuatro o cinco años sufriendo. Si los directivos no tienen memoria, los jugadores sí la tenemos, y a nosotros nos ha tocado jugar torneos locales e internacionales en un día y medio”.

Dimayor recuerda

Este jueves, Jorge Perdomo, en comunicación con La W subió el tono del asunto y afirmó: “Le quiero recordar al capitán Henríquez que en el año 2014 la Liga estaba proyectada para terminar el 14 de diciembre y por estar Nacional participando en la Copa Suramericana nosotros aplazamos una semana y terminó el 21 de diciembre, entonces eso de que a Nacional no se le ha colaborado es mentira, a ellos se les ha colaborado siempre”.



El presidente de la Dimayor también recordó que el compromiso con Acolfutbol de terminar el 10 de diciembre la Liga era condicionado a que no se presentaran casos de fuerza mayor “y uno de ellos era que algún equipo colombiano jugara instancias finales de torneos internacionales, ¡las reglas estaban claras!, pero a eso se nos sumó el paro de pilotos de Avianca y ahora los concierto de Bogotá, primero el de U2 y ahora viene el de Bruno Mars (se cruzaría con las semifinales de la Liga en caso de que Millonarios o Santa Fe avancen)”.

Soluciones

EL TIEMPO conoció extraoficialmente que si Millonarios, Santa Fe o Junior llegan a la final de la Liga, los encuentros se disputarán el 17 y 20 de diciembre. Y además, que la propuesta que llevará la Dimayor a una reunión del próximo martes con Acolfutpro es que se reponga el tiempo el próximo año y el torneo empiece una semana más tarde.



Andrés Botero, presidente de Nacional, en la emisora señalada intentó bajarle el tono al tema y aseguró que la idea del club es llegar a un acuerdo con los jugadores. “Ellos merecen vienen de un trajín muy bravo, de varios años en el que prácticamente no tenían tiempo y solo querían que se les respetara sus vacaciones. Yo estoy haciendo casi de intermediario, el interés de Nacional es que esto se resuelva rápido y que haya una solución justa para todos”.



DEPORTES