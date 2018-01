Debate: ¿Ómar Pérez, el más grande de Santa Fe?

Acomoda el balón para ejecutar el tiro libre, da tres pasos hacia atrás y fija su mirada en el área. Con paciencia espera la señal del árbitro, pero él ya sabe qué va a hacer, un paso adelante para amagar, otro hacia atrás y vuelve a arrancar. El balón sale impulsado con 37 años de tristezas, pero llega a la cabeza que él decidió para romper el hechizo y gritar ¡campeón!



Ómar Pérez fue el artífice de la época más gloriosa de Santa Fe, en la que el equipo ganó nueve títulos. Esta semana, se conoció que el argentino no seguirá, y con su salida se abrió el debate: ¿es Ómar Pérez el mejor y más importante jugador de la historia del club?

EL TIEMPO les consultó a periodistas especializados, hinchas reconocidos y exjugadores del club para resolver la duda.

Hernán Peláez (Comentarista de Fox Sports)

“Si usted le pregunta a la gente que va al estadio hoy, sí es Omar Pérez, pero yo creo que de los colombianos Alfonso Cañón es el mejor, lejos, que tuvo Santa Fe, la condición técnica que tenía; era un tipo bajito, pero con un dominio de balón increíble, clarísimo. De los extranjeros el mejor fue Ricardo Peñotti, acá jugó de dos, de volante, de delantero, un todoterreno. Lo que pasa es que Pérez tiene nueve títulos, pero es difícil compararlo con otros”.

Roberto Pombo (Director de EL TIEMPO e hincha de Santa Fe)

“Omar Pérez no ha sido el mejor futbolista de Santa Fe, pero es muy probable que haya sido el que ha dejado felices al mayor número de hinchas santafereños en toda su historia. Alfonso Cañón y el ‘Tren’ Valencia, entre los nacionales, por ejemplo; y, comparado con los extranjeros, Dragoslav Šekularac y Pedro Prospitti fueron mejores. Lo que pasa es que Santa Fe jugaba bien y ganaba pocos títulos, y ahora juega, a veces bien y a veces mal, pero ha dado más vueltas olímpicas que nunca. Y el motor e ídolo de estas gestas ha sido Pérez”.

Gabriel Meluk (Editor de deportes de EL TIEMPO)

"Sin lugar a dudas está en la historia de los más importantes jugadores de Santa Fe, pero decir que ha sido el más grande de ellos, o el mejor futbolista, no es correcto. Pensar que por ser el jugador con más títulos en el equipo (9) lo convierte en su máxima figura de todos los tiempos haría que Yulián Anchico fuera el segundo porque es el segundo que más ganó. Lejos, el más grande jugador y el máximo ídolo de todos los tiempos en Santa Fe es el maestro Alfonso Cañón. Pero puede que para las últimas dos generaciones de hinchas sí sea Pérez".

Daniel Samper Pizano (Periodista, hincha y exdirectivo)

"Lo extraordinario de un equipo de prestigio como Santa Fe es que en su historia caben muchos personajes grandes. Cada época tiene sus dioses: Perucca lo fue en los años 40 y 50; Panzutto, en los 60; Pandolfi, en los años 70 y 80; por la misma época, el maestrico Alfonso Cañón, y en las últimas décadas, el incombustible Omar Pérez. Todos ellos, y otros más, son mis ídolos. Pero quizás en lo más alto del altar comparten puesto Pandolfi y Omar".

Iván Mejía (Comentarista en Caracol Radio y Win Sports)

"Si no es el mejor, sí está entre los primeros dos o tres. Primero está Alfonso Cañón como símbolo y Pérez, no veo otro, no solamente por los títulos, sino por todo lo que le dio futbolísticamente a Santa Fe. Logró con sus pase gol que el equipo se adaptara a todo lo que él proponía, y no hay duda de que una cosa es Santa Fe con Pérez, con sus jugadas, y otra sin él".

César Augusto Londoño (Comentarista en Caracol Radio y Win Sports)

"Sí, Omar Pérez es el jugador más grande que ha tenido Santa Fe en su historia por su importancia, porque es el que más ha influido, como figura, estrella e ídolo, en la consecución de la mayor cantidad de títulos de Santa Fe en un periodo de tiempo muy corto. Puede que haya más de otro gusto futbolístico, pero el más importante ha sido Omar Pérez".

Guillermo Ruiz (Estadígrafo de Caracol Radio)

"Los del 80 para atrás piensan en Alfonso Cañón y los del 80 para acá, en Omar Pérez. Los ídolos de Santa Fe son dos en la historia, uno es Cañón y el otro es Pérez. Pero si a mí me preguntan cuál es el más importante, es Pérez porque ningún jugador en Santa Fe ha ganado nueve títulos, porque fue un jugadorazo, te ganaba partidos y títulos en un tiro libre, hacía cosas distintas en la cancha".

Germán Basilico González (Exjugador y técnico)

"Omar Pérez es uno de los mejores jugadores de Santa Fe, no el mejor. Por el club pasaron jugadores como Alfonso Cañón, Víctor Campaz, por hablar de los nacionales, porque de los extranjeros, por ejemplo, acá jugó Dragoslav Šekularac, quien fue considerado el mejor jugador del mundo, y otros excelentes jugadores. Sin duda, Omar es uno, pero no el mejor".









