En el descenso, simple, el que gane salva la categoría

Cortuluá lo tuvo todo para llegar prácticamente salvado del descenso a la última fecha. Si ganaba ayer, lo lograba. El empate 0-0 con Alianza Petrolera le puso un toque adicional de dramatismo a la jornada de cierre. Y si faltaba algo más, Bucaramanga también se complicó la vida con el empate de Rionegro Águilas en el último minuto del partido del sábado (2-2).

La tabla del descenso quedó apretadísima. Con Tigres ya como equipo de la B el próximo año, la pelea es de cuatro equipos para que se salven tres. Todos dependen de sí mismos para salvarse, debido a que hay un duelo directo entre dos de los candidatos, América y Bucaramanga.

Hoy, el que amanece en zona de descenso es Cortuluá (132 puntos, -31). Pero si le gana a Once Caldas en Manizales se quedará un año más en la A. El empate solo le sirve si Jaguares pierde o si Bucaramanga cae en Cali. Una derrota lo manda a la B sin escalas.



Jaguares (133 puntos, -41 en diferencia de goles) se salva con un triunfo frente a Rionegro Águilas, en Montería. Podría quedarse con un empate si América le gana a Bucaramanga o si Cortuluá no gana en Manizales. Incluso podría quedarse en primera división si pierde, pero necesita una derrota del equipo de Néstor Otero.



Bucaramanga tiene que ganarle al América en Cali para salvarse del descenso. El empate solo le sirve si Cortuluá y Jaguares no ganan. Si pierde, también tienen que perder los dos que están por debajo.



El único que tiene dos resultados para salvarse sin depender de nadie es América, que seguirá en la A con un triunfo o un empate frente a Bucaramanga, en el estadio Pascual Guerrero. Una derrota lo pone a esperar a que Jaguares o Cortuluá pierdan. Podría darse el caso de que se salve si cae frente a Bucaramanga y Jaguares empate, pero en ese caso, no podría perder por más de cuatro goles de diferencia. Todos estos partidos tendrán horario unificado.

A la espera

En la B, Cúcuta enfrentará a Leones y Llaneros a Real Cartagena, en las semifinales. Pereira, que fue eliminado por los cartageneros, aún podría aspirar a pelear el segundo ascenso por la vía de la reclasificación, pero necesita una combinación de resultados.



DEPORTES