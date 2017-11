Cúcuta Deportivo a semifinales del Torneo del Ascenso

Barranquilla le dijo adiós al sueño del ascenso, pero se despidió de manera decorosa del Torneo tras superar 2–1 a Cúcuta Deportivo en el encuentro de vuelta de los cuartos de final. A pesar de la caída, los rojinegros están clasificados a las semifinales y ahora esperan a Leones de Itagüí en la lucha por un cupo a la gran final.

Los de ‘curramba’ saltaron a la cancha imponiendo condiciones y haciéndose dueños de la pelota, desde los primeros instantes generaron un par de llegadas con peligro que fueron bien resueltas por una defensa visitante ordenada. Pero esa propuesta ofensiva también dejó espacios que fueron aprovechados por los delanteros cucuteños, quienes buscaban la manera de sentenciar la serie.

Tal propósito se logró tras haberse disputado el primer cuarto de hora, Erwin Carrillo (17 PT) venció la resistencia del portero Sergio Pabón y aumentaba a cuatro tantos la diferencia en el global. Tras el sorpresivo golpe, Barranquilla adelantó más sus líneas y se fue en busca del empate, pero no encontraba los caminos para vulnerar el esquema defensivo de Cúcuta.



Ante la urgencia de los dueños de casa, el encuentro bajó en intensidad y entró en el terreno del juego fuerte, las constantes faltas llevaron a la expulsión de ‘Alpinito’ Carrillo y a que el juez decretara una pena máxima a favor de los barranquilleros. Valiosa oportunidad para recortar distancias, pero Ethan González no la aprovechó y cerraba así las posibilidades de seguir haciendo historia en el presente Torneo.



Para la etapa complementaria, el conjunto de la frontera decidió administrar la ventaja y resguardarse en su terreno. Los de ‘curramba’ hacían el desgaste e intentaban cerrar su campaña con un mejor resultado, Luis Sandoval y Gabriel Fuentes estuvieron cerca de lograr la igualdad, pero Mauricio Mafla lo evitaba y se convertía en figura. Los ‘motilones’ aguantaban con 10 hombres la arremetida de Barranquilla.



Pero tal resistencia de la visita se acabó con el gran remate de Kevin Aladesanmi (28 ST), quien le devolvió el empate al marcador e hizo justicia por lo realizado a lo largo de la segunda parte. Pero los dirigidos por Roberto Peñaloza no se conformaron con el punto y, de nuevo, Aladesanmi (44 ST), con gran cabezazo, le dio una decorosa victoria a los de Atlántico.





