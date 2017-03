Patriotas vs. Santa Fe irá por TV el domingo en la Liga femenina

El compromiso entre Patriotas y Santa Fe, en el grupo B, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga profesional femenina, se jugará el domingo a las 9:30 de la mañana en el estadio La Independencia, de Tunja, y tendrá señal de televisión a través de Win Sports, de acuerdo con la programación oficial que dio a conocer la Dimayor.



Las leonas buscará proseguir su sólido recorrido en el torneo, tras cosechar tres victorias consecutivas, mientras que Patriotas, quien aún no conoce la victoria, apenas tiene dos puntos producto de dos empates y llega con la necesidad de sumar de a tres puntos en su estadio.

En ese mismo grupo, Fortaleza y Equidad se medirán en el estadio Los Zipas, de Zipaquirá, a partir de las 11 de la mañana.



En el adelanto de la jornada, Cúcuta Gol Star derrotó este miércoles 2-1 a Huila, en Zipaquirá. Leydi Espejo y Karen Páez anotaron por las motilonas. El gol de la visita lo convirtió Karla Torres. Cúcuta llegó a 12 puntos de 12 posibles y hace campaña perfecta.

La cuarta fecha del campeonato se jugará así:

GRUPO A

11 de marzo

Real Santander vs. Real Cartagena, 9 a.m., estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca.

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga, 3 p.m., estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.

Envigado vs. Unión Magdalena Magdalena, 4 p.m., estadio: Polideportivo sur



GRUPO B

12 de marzo

Fortaleza vs. Equidad, 11:30 a.m., estadio Los Zipas, de Zipaquirá.

Patriotas vs. Santa Fe, 9:30 a.m., estadio La Independencia (TV: Win Sports)



GRUPO C

12 de marzo

Orsomarso vs. Cortuluá, 3 p.m., estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira

Pasto vs. Quindío, 3 p.m., estadio Libertad, de Pasto

13 de marzo

Pereira vs. América, 5 p.m., estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.



