Martínez Borja le dio la vuelta al mundo y cumplió su sueño

Fue clave en el remate de la campaña que devolvió al América a la primera división después de cinco años y también ha sido clave en lo que va del semestre en la lucha roja por la permanencia. Cristian Martínez Borja, con la madurez que dan sus 29 años, con el talento para ser el socio de todos y con la certeza para definir frente al arco contrario, es el jugador más importante del equipo de Hernán Torres, que este domingo será visitante frente a Cortuluá, pero en su estadio, el Pascual Guerrero. El juego se verá por el canal RCN, a partir de las 5:15 p. m.

Ya en la campaña del segundo semestre del 2016, Martínez Borja, nacido en Quibdó, marcó diferencia. Fue el segundo goleador del equipo, con 12 goles, uno menos que el argentino Ernesto Farías.



Ese buen nivel que mostró en la B volvió a despertar el interés por él en México. Veracruz, el dueño de sus derechos deportivos, lo había cedido un tiempo a Lobos, de la segunda división de ese país, y luego al América. Pero después quiso sacarle provecho a su gran campaña.



“Esto era un compromiso entre Veracruz y yo y ya se pudo solucionar. Ellos (Veracruz) querían que yo cuadrara lo que ellos me debían. Ya arreglé con el presidente de Veracruz, le dije que no me pagara lo que me debían y que me dejaran libre, eso fue lo que hicimos y mi contrato con ellos quedó finiquitado”, declaró en su momento Martínez Borja a Futbolred.

Cristian Martínez Borja celebra su gol. Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO

El atacante está acostumbrado a luchar desde que era niño, cuando vivía en la capital del Chocó y tenía que ayudar a su padre, Arnobio, a recolectar arena que luego vendían para la construcción. O también a colaborarle a su mamá, Romelia, con la venta de plátanos y chance.



Pero su meta era jugar al fútbol. Comenzó como arquero en Quibdó y luego como volante, pero al final soñaba con ser delantero. Y del América. Pero para llegar allá tuvo que recorrer primero el mundo. A los 15 años llegó a Bogotá a probarse y su debut como profesional se dio en Patriotas, en la B, en el 2006. Allá no anotó goles: el artillero del equipo era Wílder Medina.



No duró mucho en Tunja. Al año siguiente se fue a probar suerte en Brasil, en equipos pequeños: pasó por Mogi Mirim, Guaratinguetá y Caxias do Sul, antes de llegar al primer grande de su carrera, Flamengo, en el 2010. Pero siguió caminando por el mundo: en el 2011 pasó al histórico Estrella Roja de Belgrado, con el que llegó a marcar un par de goles en la Liga de Europa.



Allá andaba cuando Santa Fe lo repatrió para reforzar al equipo que acababa de conseguir la séptima estrella. Y allá se reencontró con Medina, cuando este llegó a comienzos del 2013, cuando el equipo llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Martínez se fue al Veracruz y después de tres años, por fin, cumplió su sueño de niño. Ahora quiere ayudar a salvarlo del descenso. Era, antes de empezar la fecha, el goleador de la Liga (7) y el jugador con más asistencias (5). “La tranquilidad la tendremos cuando finalice el certamen. Ahora es cuando más debemos tener los dientes afilados”, dijo.



DEPORTES