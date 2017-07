Cortuluá y Tigres, en duelo directo por el descenso, abren la fecha 2

14 de julio 2017 , 12:01 a.m.

Cortuluá y Tigres abrirán este viernes la segunda fecha de la Liga colombiana 2017. Será un partido en el que se jugarán más que tres puntos, pues ambas escuadras están peleando en el tema del descenso. Los ‘felinos’, más que el conjunto ‘corazón del Valle’, porque son los primeros en la tabla del promedio. Si la Liga acabara en estos momentos, Tigres volvería a segunda división.



El conjunto ‘Corazón’ llega de igualar a un tanto en su visita a Pasto, luego de encontrar sobre el final del compromiso el empate por medio de Yair Arrechea.

Los dirigidos por Néstor Otero se ubican en la octava posición y buscan alcanzar los 3 puntos que lo alejen de la tabla del descenso, ya que igualan con América y Jaguares, con 109 puntos.



Tigres, por su parte, viene de conseguir un resultado positivo en la primera fecha. Los bogotanos derrotaron por la mínima diferencia a Once Caldas en el estadio de Techo, con anotación de Miguel Pérez. Los orientados por Jhon Jairo Bodmer son sextos en la Liga y coleros en la tabla del descenso con solo 99 unidades.



El partido se jugará a partir de las 7:45 de la noche, con transmisión en TV de Win Sports.

"Creo que la imagen que dejó el equipo en el juego contra Once Caldas fue positiva y me dejó satisfecho. Pero tampoco puedo negar que hay muchas cosas por mejorar y que hay que ir perfeccionando. Vi un equipo ordenado en defensa y con mayor generación de juego y las incorporaciones se han ido acoplando a lo que queremos”, dijo Bodmer.



Para el partido contra Cortuluá, Tigres no podrá contar con Carlos Lasso, quien padece una lesión muscular. Contra los vallecaucanos el estratega ve un compromiso bastante cerrado.



Alineación probable:

Tigres: César Giraldo; Omer Escalante, Jerson Malagón, Santiago Roa, Edwar Montaño; Harrison Mancilla, Carlos Rúa, Iván Rivas, Norbey Salazar; Diego Gómez y Wilson Mena.

D.T.: Jhon Jairo Bodmer



