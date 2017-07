Cortuluá logró agónica e importante victoria sobre Tigres

Un penalti ejecutado por Feiver Mercado al final del partido le dio este viernes la victoria 1-0 a Cortuluá frente a Tigres, en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga II-2017.

A tres minutos del final, Tigres parecía conseguir un punto de visita, pero en un apuro le concedió un penal a a Cortuluá. Feiver Mercado no perdonó y le dio el triunfo al equipo vallecaucano.



Poco brilló la técnica en la cancha del estadio Pascual Guerrero, que para ponerse a tono volvió a mostrar sus debilidades en la iluminación. Fue un partido de carreras y fricciones, bajo la sombra del descenso en la Liga Profesional.



La victoria le dio justo, en esa tabla, un aire a los del 'Corazón del Valle' al adelantarse tres puntos al América y a Jaguares, que no han jugado la segunda fecha. En cambio, los 'felinos' de Bogotá, se quedaron en el sótano.



En el primer tiempo, Cortuluá, en su localía, tenía más el balón pero lo perdía pronto. Tigres mantenía sus dos bloques de cuatro para apoderarse de la mitad del campo y soltaba los pelotazos de Norbey Salazar o Carlos Rúa para los carrerones de Wilson Mena.



De hecho, Mena tuvo la primera opción del juego, a los 15 minutos, pero no acertó. Tampoco cinco minutos después cuando lo cerró Jaír Arrechea.



Los volantes creativos de Cortulá, Jhonier Viveros y Miguel Medina, jugaban aislados. Lucas Soterro, el debutante brasilero, era más preciso y buscaba la asociación. Diego Chica y Giovanni Martínez intentaban equilibrar.



A los 22 hubo un pedido de penal ante un remate de Miguel Pérez pero la bola le dio en el pecho a Mateo Puerta.



El segundo tiempo resultó más intenso y rápido. El entrenador tulueño, Néstor Otero, mandóa la cancha a Brayan Fernández y Luis Caicedo por Chica y Sotero.



Fue un choque de más fricciones con un árbitro que mostró nueve amarillas.

Los visitantes no perdían su compostura en la cancha. Mercado, quien pasó inédito en el primer tiempo ante tanta marca, a los 4 minutos del segundo le cedió de cabeza a Jimmy Valoyes, quien estuvo cerca.



A los 7 minutos entró Jhoao Rivelino Hinestroza, quien le pegó dos sustos a la defensa tulueña. En una la tiró por encima de la portería y en la segunda salvó Caffa.

Norbey Salazar y Miguel Medina vieron amarillas a los 18 , en un choque en la mitad.

Mercado lo intentó con un tiro libre que conjuró César Giraldo, ya hecho una de las figuras del juego. Luego sobre la marcha volvió a intentarlo y el arquero de Tigres volvió a responder.



Por doble amarilla Tigres perdió a los 39 minutos a Salazar, quien golpeó con el codo a Luis Caicedo.



A los 42 minutos el balón quedó saltando en el área. Malagón, quien habían estado infranqueable, intentó despejar pero no le acertó al balón sino a Caicedo. El árbitro no lo dudó.



Mercado,. de zurda la metió por la mitad del arco y Giraldo se inclinó a la derecha. El delantero costeño sumó 12 goles en la temporada.

El triunfo deja, por lo pronto, como líder a Cortuluá, que venía de un empate ante



Deportivo Pasto. El técnico Néstor Otero dijo que los triunfos dan ánimo y poco a poco se irá alcanzando mejor juego.



Tigres, con su técnico Jhon Bodmer, se fue triste porque se les escapó el punto que había merecido en la cancha.



Síntesis:



1. Cortuluá: Germán Caffa (7); Mateo Puerta (6), Yaír Arrechea (6), Jimmy Valoyes (6), Vinicius de Paiva (5); Giovanni Martínez (6), Diego Chica (5), Lucas Sotero (5), Miguel Medina (5); Jhonier Viveros (5) (y Féiver Mercado (7). DT: Néstor Otero



0. Tigres: César Giraldo (7); Santiago Roa (5), Jorge Lozano (6), Jerson Malagón (5), Edward Montaño (6); Hárrison Mancilla (6), Norbey Salazar (5), Diego Steven Gómez (5), Carlos Rúa (6); Miguel Pérez (5) y Wilson Mena (5). DT: Jhon Bodmer



Cambios en Cortuluá: Brayan Fernández por Lucas Sotero (1 ST), Luis Caicedo por Chica (1 ST) y Ali Reyes por Viveross (20 ST).



Cambios en Tigres: Jhoao Hinestroza por Diego Gómez (6 ST), Jamillacson Palacios por Mena (18 ST).



Gol en Cortuluá: Feiver Mercado (43 ST, de penalti)



Partido: Intenso

Expulsados: Norbey Salazar (36 ST)

Amonestados en Cortuluá: Chica, Valoyes, Medina, Vinicus y Puerta

Amonestados en Tigres: Tigres: Rúa, Salazar, Mena y Mancilla

Figura: Feiver Mercado

Estadio: Pascual Guerrero

Asistencia: 100 personas aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada

Árbitro: Jhon Hinestroza (7)



REDACCIÓN CALI