Cortuluá sorprendió a Alianza Petrolera y salió del fondo de la tabla

Alianza Petrolera y Cortuluá saltaron al terreno de juego en medio de un marco multicolor de los aficionados, que en aceptable número acompañaron la “máquina amarilla”, para un compromiso en el que buscaba la victoria y seguir en el grupo de los ocho mejores de la liga I-2017.

El pitazo inicial decretó el comienzo del partido y con ello la iniciativa para Alianza Petrolera, que en el minuto cuatro tuvo la primera clara opción de gol por intermedio del goleador César Arias, de otra parte, Cortuluá un onceno ordenado en defensa y con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Ahora bien, en el meridiano del primer tiempo Alianza Petrolera perdió velocidad y precisión, hecho que aprovechó el visitante para manejar el balón en el medio campo y desde allí dominar las acciones del partido, pero con poca presencia en la portería adversaria.



Sobre el minuto 39 del primer tiempo después de un cobro de tiro de esquina, el jugador Feiver Mercado anticipando a los defensores se levanta y de impecable cabezazo convierte el gol para Cortuluá, al palo de la mano derecha del portero Ricardo Jerez. Terminó el primer tiempo con la victoria parcial para el visitante que por momentos superó a su rival.



Para el segundo tiempo la iniciativa en los primeros instantes fue para Alianza Petrolera, que con la apertura de la cancha por los costados intentó sorprender a su rival, partiendo desde dos cuartos de cancha y llegando con volumen ofensivo en el área de Cortuluá.



Sobre el último tercio del partido, Cortuluá recuperó la tenencia de balón y obligó a su rival a retroceder, encontrando espacios en el medio campo para la generación de fútbol y jugar con el desespero del onceno aurinegro que no fue claro al momento de definir. Sin embargo, en el minuto 30 del segundo tiempo, después de un cobro de tiro libre el portero tulueño suelta el balón y el rebote lo aprovecha Luciano Ospina, quien la empuja sobre la portería adversaria para convertir el gol del empate para Alianza Petrolera.



En el minuto 37 de la segunda parte el juez centra del compromiso decreta pena máxima a favor de Cortuluá, después de una aparente falta del portero Ricardo Jerez sobre el jugador Medina. El encargado del cobro fue Feiver Mercado quien impacta de pierna izquierda, ataja Jerez y en el segundo remate la introduce el delantero sobre el palo mano zurda del arquero guatemalteco, de esta forma, Cortuluá marcó el dos por uno de la noche.



Así pues, culminó el compromiso con la victoria para el visitante que fue un equipo efectivo y ordenado en defensa, entre tanto, Alianza Petrolera un onceno desconocido que cedió terreno en la tabla de posiciones, saliendo del grupo de los ocho con su derrota en condición de local.

Síntesis

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Abraham Stringel (5), Luciano Ospina (5), Carlos Ramírez (5), Cristian Flórez (5), Fredy Flórez (4), Juan Ríos (5), Carlos Lizarazo (4), Estefano Arango (5), Alex Castro (4) y César Arias (5). DT: Jorge Luis Bernal.



Cortuluá: Germán Caffa (6), Mateo Puerta (6), Yair Arrechea (6), Eduar Caicedo (6), Julián Millán (6), Diego Chica (6), Luis Caicedo (6), Miguel Medina (6), Jean Becerra (6), Brayan Fernández (6) y Feiver Mercado (7). DT: Jaime de la Pava.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Ospina (30 ST).



Goles Cortuluá: Mercado (39 PT y 39 ST penal).



Cambios Alianza Petrolera: Roger Torres (5) por Flórez Fredy (1 ST), Ronaldo Ariza por Castro (27 ST) y Clemente Palacios por Arias (37 ST).



Cambios Cortuluá: Maicol Balanta por Becerra (20 ST), Diego Fori por Medina (42 ST) y Juan Rodríguez por Fernández (49 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Cortuluá: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Stringel (25 PT), Ramírez (39 PT) y Jerez (37 ST).



Amonestados Cortuluá: Puerta (43 PT), Caffa (11 ST), Becerra (15 ST) y Balanta (49 ST).



Detalle: Alianza Petrolera ajustó su cuarta derrota en condición de local.



Figura: Feiver Mercado delantero de cortuluá.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Leonard Mosquera (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja