Cortuluá logró su primera victoria en la Liga: derrotó 0-1 a Rionegro

Desde el 13 de septiembre del año pasado el conjunto valluno no obtenía una victoria en la Liga. En aquella ocasión, en la fecha 12 del clausura, venció 0-2 a Tolima, también como visitante.



Con este resultado, el equipo que dirige Jaime de la Pava, llegó a seis unidades que lo ubican en la casilla 17 de la tabla; Rionegro, por su parte, bajó al penúltimo lugar, al completar cuatro puntos en seis partidos disputados.

Féiver Mercado, con un golazo de tiro libre, le dio la primera victoria a Cortuluá este semestre. Con la pierna izquierda, desde un metro más allá de la media luna, el delantero convirtió de carambola el único gol del compromiso, luego de estrellar el balón en el poste izquierdo del arquero Ernesto Hernández.



El arquero de Rionegro, que pensó en ese momento que el balón iba para afuera, más adelante tuvo intervenciones en las que evitó que su arco recibiera más goles. Los jugadores del equipo local, a pesar que amasaron el balón a su gusto, no generaron opciones claras que pudieran vencer el arco custodiado por Germán Caffa.



El compromiso en el estadio Alberto Grisales de Rionegro se jugó bajo una noche serena, pero sobre un césped blando, producto de los aguaceros previos al juego de este lunes, en el horario atípico de las 8:00 de la noche.

El primer tiempo vino a ponerse interesante en los últimos diez minutos, momento en el que el partido pasó a ser de ida y vuelta.



Cabe señalar que Daniel Hernández (14 y 26 PT), de Rionegro, y Luis Páez (30 PT) lo intentaron en tres ocasiones, pero sus remates terminaron sin potencia en las manos del arquero Caffa.



En el 35 entonces comenzaron las emociones con un remate y con un cabezazo (37 PT) de Féiver Mercado que se fueron por un costado.



Respondió Rionegro, otra vez, con Daniel Hernández, con un disparo suave que el arquero de Cortuluá controló fácilmente (39 PT).



Antes de que el árbitro Ricardo García finalizara los primeros 45 minutos fue Maicol Balanta el que tuvo el chance de disparar, pero el arquero Hernández estuvo bien ubicado y mandó el balón hacia un costado.



Pese a todas estas acciones el partido estuvo por largos lapsos aburrido, el balón permaneció en la mitad de la cancha más de lo debido, y los más de 3 mil hinchas que ingresaron gratuitamente al estadio estuvieron bostezando.



En la segunda parte, el que más insistió fue Cortuluá, sus delanteros y volantes atacaron y estuvieron más activos, los hinchas se despertaron, tanto así que la primera de las llegadas al arco contrario fue producto de un cabezazo de Rodríguez, tras centro de Balanta, que pasó cerca del arco.



La opción más clara de Rionegro se produjo en el minuto ocho, en una llegada colectiva que no pudo finalizar el delantero Luis Páez; pues cuando quiso acomodar el balón ya tenía a más de un adversario encima y no alcanzó a rematar.



Lo que vino después fue la declaración de guerra de Cortuluá, se fue con todo sobre el equipo antioqueño, primero con un remate de Balanta luego de un error del defensor Hanyer Mosquera que perdió la pelota saliendo de su área (11 ST), luego el gol de Mercado, un zurdazo limpio que se estrelló en el vertical y luego se fue a ras de la red (13 ST), luego se presentó una serie de rebotes dentro del área chica de Rionegro que terminó salvando de la raya el arquero Hernández (17 ST) y, como si fuera poco, se dieron después otras dos jugadas, un remate de Caicedo que se fue desviado (23 ST) y otro remate de Mercado que le quemó los guantes a Hernández (32 ST).



La última jugada con peligro, la única respuesta de Rionegro, fue un remate de Denis Gómez, que sin dejar caer la pelota al piso mandó un balonazo que pasó a centímetros del travesaño del arco tulueño, pero en ese momento el partido ya estaba en el tiempo de reposición y no les iba a alcanzar para empatar el marcador.



En la próxima fecha, Rionegro visitará a Tigres, el domingo a las 3:30 de la tarde; mientras que Cortuluá, en condición de local, jugará contra Deportes Tolima, el sábado a las 5:30 de la tarde.

Síntesis



​

Rionegro: Ernesto Hernández (6); Fabián Viáfara (5), Camilo Ceballos (5), Hanyer Mosquera (5) y John Valencia (5); Juan Giraldo (5), Juan Esteban Ortiz (5), Luis Mosquera (5) y Johan Jiménez (5); Daniel Hernández (5); Luis Páez (4).

DT: Néstor Otero.

Cortuluá: Germán Caffa (6); Eduar Caicedo (5), Juan Carabalí (5), Mauricio Duarte (5) y Mateo Puerta (5); Diego Chica (5), Luis Caicedo (6), Miguel Medina (6), Maicol Balanta (6); Juan Rodríguez (5) y Féiver Mercado (6).

DT: Jaime de la Pava.



Partido: regular.

Cambios en Rionegro: Denis Gómez (5) por Ceballos (9 ST), Juan Pablo Otálvaro por Hernández (23 ST) y Yilton Díaz por Giraldo (26 ST).

Cambios en Cortuluá: Alí Reyes por Rodríguez (25 ST), Juan Bolaños por Medina (34 ST) y Duván Sevillano por Mercado (42 ST).

Goles de Rionegro: no hubo.

Goles de Cortuluá: Féiver Mercado (13 ST, tiro libre).

Amonestados: Ortiz y Ceballos (Rionegro), Carabalí, Puerta y Mercado (Cortuluá).

Expulsados: Luis Caicedo (38 ST, roja directa).

Detalle: Luis Caicedo entró fuerte y el árbitro Ricardo García, que estaba cerca, lo castigó con roja directa. No podrá estar en la próxima fecha contra Tolima (38 ST).

Figura: Féiver Mercado (6).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 3.000 espectadores.

Taquilla: ingreso gratuito.

Árbitro: Ricardo García (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro