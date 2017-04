Cortuluá venció 2-1 a La Equidad y dejó de ser el colero de la tabla

En un partido intenso, de ida y vuelta y con grandes opciones en ambas porterías, Cortuluá se impuso al final por 2-1 a La Equidad, en juego de la fecha 12 de la Liga I-2017. Los dos clubes mostraron lo mejor de su fútbol en el estadio Pascual Guerrero.



La primera gran opción fue para el local a los 11 de juego. Marlon Piedrahita atajó una importante llegada de Féiver Mercado, quien sacó un zapatazo en el área, pero el ‘33’ terminó evacuando la pelota con la pierna.

Al 18, La Equidad generó su primera acción clara en ofensiva. Diego Valoyes se sacó en diagonal a los defensores del cuadro tulueño y quedó mano a mano con Germán Caffa. El extremo del ‘asegurador’, ante la presión del portero definió despacio y el balón le quedó en las manos al argentino.



Y es que con el correr del reloj, los locales se hacían más fuertes y volvían a Piedrahita en figura. Como en el remate de media distancia de Juan Rodríguez y el arquero voló para enviar la pelota al tiro de esquina; o el cabezazo de Yair Arrechea que volvió a exigir al guardameta visitante. Los de Jaime de la Pava ponían en aprietos a los de la capital del país.



La Equidad despertó y niveló el partido en el estadio Pascual Guerrero con un remate cruzado de Stalin Motta, que fue enviado al tiro de esquina por un defensor. También Fabián Vargas se animó con un zapatazo de media distancia, que pasó cerca al palo derecho de Caffa.



El segundo tiempo comenzó con todo para el local. En sólo 40 segundos generó cuatro opciones claras para anotar. La primera fue un remate de Mercado que alcanzó a tapar Piedrahita, luego en el rebote le quedó la pelota a Rodríguez y remató pero su opción dio en el palo.



Y en esa misma acción, los jugadores de La Equidad rechazaron la esférica y esta le quedó a Luis Caicedo, quien sacó un remate y dio el travesaño; después la tuvo Diego Chica con un lanzamiento de media distancia, que salió por encima. La Equidad respiró.



Se proyectó Diego Valoyes por la izquierda y centró al área en donde apareció solo Fabián Vargas. El experimentado volante se perdió la oportunidad al rematar muy desviado frente al arco de Caffa, al 6 del complemento.

Cortuluá dio el aviso

Después de tanto malograr opciones por fin llegó el gol de Cortuluá. Luis Caicedo aprovechó un error de Joaquín Aguirre y le robó la pelota para asistir a Mercado, quien eludió a Piedrahita y definió para el 1-0, al 13.



La Equidad cobró rápido y de inmediato se internó en el área rival. Centro de Jean Carlo Blanco y Yair Arrechea paró la pelota con la mano. El juez Leevan Suárez decretó penalti para el equipo ‘asegurador’, que no pudo anotar desde los 12 pasos ya que Caffa le tapó el cobro al capitán Stalin Motta, quien cumplió este domingo 300 partidos en Liga con la camiseta verde.



Al 32, el visitante logró la paridad. Yessi Mena, quien había ingresado un minuto antes se proyectó por la derecha y envió un centro a Carmelo Valencia-también entró en el complemento- , quien cabeceó y el balón dio en el palo, el rebote de favoreció a La Equidad, pues la esférica le quedó en los pies a Vargas y remató, pero Caffa le atajó la opción. Pero en un nuevo rebote ‘Tutunendo’ Valencia no falló para el 1-1 en el Pascual.



Cuando se pensaba que el juego quedaba 1-1, apareció Brayan Fernández, al 45, para poner el 2-1 final en el escenario caleño. Los de Jaime de la Pava llegaron a 11 puntos, mientras los bogotanos se quedaron en 17 y salieron de los ocho.



Síntesis

Cortuluá 2 / La Equidad 1



Cortuluá: Germán Caffa (7); Mateo Puerta (6), Yair Arrechea (6), Eduar Caicedo (6), Édison Duarte; Diego Chica (6), Luis Caicedo (7), Juan David Rodríguez (6); Miguel Medina (5); Féiver Mercado (7) y Brayan Fernández (6).

Cambios: Juan Carabalí por Juan Rodríguez (28 ST), Duván Sánchez por Féiver Mercado (28 ST) y Mateo Trejos por Mauricio Duarte (37 ST).

D.T.: Jaime de la Pava.



La Equidad: Marlon Piedrahita (6); Walmer Pacheco (5), Dairín González (6), Camilo Mancilla (6), Andrés Correa (5); Joaquín Aguirre (5), Fabián Vargas (6), Stalin Motta (5); Diego Valoyes (6), Jean Carlo Blanco (6), Diego Álvarez (5).

Cambios: Carmelo Valencia por Diego Álvarez (20 ST), Yessi Mena por Diego Valoyes (31 ST).

D.T.: Arturo Boyacá.



Goles: Féiver Mercado (13 ST) y Brayan Fernández (45 ST), en Cortuluá. Carmelo Valencia (32 ST), en La Equidad.



Amonestados: Brayan Fernández (2 segundos), Miguel Medina (45 PT), Yair Arrechea (14 ST), Féiver Mercado (21 ST), Luis Caicedo (26 ST) y Mateo Trejos (45+3 ST), en Cortuluá. Camilo Mancilla (10 PT), Joaquín Aguirre (33 ST) y Yessi Mena (45+1 ST), en La Equidad.



Expulsados: no hubo.

Figura: Luis Caicedo (7).

Estadio: Pascual Guerrero.

Asistencia: 500 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Leevan Suárez (7).

Partido: intenso.

Detalle: Germán Caffa le tapó penalti a Stalin Motta al 16 del segundo tiempo.



Futbolred