Corinthians llegó a Bogotá con ausencias para enfrentar a Millonarios

El Corinthians, actual campeón brasileño, debutará en la Copa Libertadores este miércoles en Bogotá frente a Millonarios sin, al menos, cuatro titulares. La lista de 21 convocados para el partido no incluye al zaguero Marquinhos Gabriel, que se recupera de una lesión en la rodilla, pero sí al portero Walter, pese a que no podrá jugar en Bogotá igualmente por lesión.

El inglés nacionalizado turco Kazim, Rodriguinho y Walter fueron sancionados por los incidentes ocurridos en el partido del año pasado en que el Corinthians visitó al Racing argentino por la Copa Sudamericana. El caso más grave es el de Kazim, que tendrá que cumplir cinco fechas de suspensión y que ni siquiera fue inscrito en la Libertadores, por lo que se conjetura que puede ser transferido a otro club.



Rodriguinho, pilar del conjunto paulista en el centro de la cancha, tan sólo se perderá el partido del miércoles, mientras que Walter, suspendido con dos fechas, viajó a Bogotá para participar en los entrenamientos del equipo pero no jugará.



El Corinthians viajó este lunesa Bogotá y sólo tendrá un entrenamiento, el martes, en los 2.640 metros de altitud de la capital colombiana. La lista de integrantes de la delegación tampoco incluye algunos refuerzos anunciados este año pero que sí fueron inscritos en la Libertadores, como el zaguero Marllon, el lateral izquierdo Sidcley, el volanta Ralf y el delantero Mateus Matías.



Entre los preseleccionados sí figura el volante René Júnior, que no sufrió una lesión en el partido del sábado en que el Corinthians venció a su histórico rival Palmeiras por el Campeonato Paulista, pero a quien los médicos ya lo dieron de alta. Poco antes de divulgar la delegación que viaja a Colombia, el Corinthians divulgó la lista de los 30 inscritos a la Libertadores, que sorprendió por la ausencia del centrocampista Alex Teixeira, cuya contratación venía siendo negociada con el Jiangsu Suning chino y que se daba como confirmada pero que finalmente no fue concluida.



El técnico del club paulista, Fábio Carille, aún no ha anunciado la alienación del equipo en el debut en la Libertadores debido a que su principal duda es el sustituto del sancionado Rodriguinho, que puede obligarlo a cambiar la forma del juego del conjunto dependiendo del escogido. Rodriguinho, que fue el más destacado en la victoria sobre el Palmeiras y anotó uno de los goles, puede ser sustituido por el recién contratado Mateus Vital, de 20 años, lo que obligaría a Carille a improvisar nuevamente al volante Maycon como lateral.

La posible alineación del Corinthians en Bogotá sería la siguiente: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Henrique y Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson y Mateus Vital; Clayson y Ángel Romero.



También forman parte de la delegación los porteros Caíque y Walter; los laterales Mantuan y Juninho Capixaba, los zagueros Léo Santos y Pedro Henrique; el centrocampista Danilo y los delanteros Emerson Sheik, Júnior Dutra y Lucca.



