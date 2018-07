Con un polémico gol, Once Caldas venció a Bucaramanga

Luego de haber empatado en la primera fecha de la Liga, sin goles contra Junior, Atlético Bucaramanga salió con la idea de recuperar los puntos perdidos en su cancha, sin embargo, al frente tenia a un Once Caldas motivado y deseoso de sumar la segunda victoria consecutiva del semestre.

Las intenciones de los ‘canarios’ parecieron claras, a razón de su atrevimiento al querer acercarse al pórtico custodiado por José Fernando Cuadrado, sin embargo, al minuto tres del primer tiempo hubo una falta a favor de los caldenses, ejecutada por Kevin Londoño, quien observó como Jhon Pérez tocó la esférica con su mano y el media punta convertido en defensor pagó cara su acción, porqué el árbitro, David Nicolás Rodríguez sancionó pena máxima a favor de los caldenses.



Ricardo Steer tomó la pelota, la acomodó en el punto penal, y luego de observar un pequeño movimiento del portero James Aguirre, lo engaña con su disparo y pone en ventaja al local, así registró su segundo tanto en el campeonato, perfilándose el goleador del ‘blanco’.



Los manizaleños se llenaron de confianza y sus aproximaciones fueron incesantes, incluso, se acercaron con peligro y les anularon otra anotación por una posición irregular.



Los ‘búcaros’, no tenían control en la mitad del terreno de juego, contexto que los expuso defensivamente; los aciertos del central, Henry Pernía y dos atajadas de Aguirre evitaron una nueva caída del bumangués, que se marchó al receso preocupado ante la falta de ideas futbolísticas.



El arranque de la etapa complementaria fue una copia de la película de la primera mitad, con un ‘albo’ acechante y un ‘leopardo’ sometido a la caza de su rival, pasaje del que pretendieron salir los orientados por Carlos Mario Hoyos, quien encontró la paridad a través de Michael Rangel, delantero que aprovechó un error del zaguero Andrés Felipe Correa, superado por una pelota entregada por Sherman Cárdenas y que embocó el delantero frente a Cuadrado.



“Yo creo que el equipo hizo una gran posesión de la pelota. En defensa la fortaleza de este equipo es la salida. Recibimos el gol y no perdimos la cabeza”, dijo el técnico del Once Caldas Hubert Bodhert.



Aunque el compromiso se emparejó, el santandereano no supo sostener la igualdad e instantes después volvió a caer, en esta ocasión ante los pies de David Lemos, que se benefició de un error defensivo y arbitral para poner una vez más en ventaja al cafetero, en claro fuera de lugar.



El ‘auriverde’ intentaba llegar al 2-2, inclusive, tuvo una posibilidad en un tiro libre, que controló Cuadrado sin inconvenientes.



Hoyos miró al banco, movió sus fichas, no obstante, sus cambios no le funcionaron y registró la primera derrota del presente torneo.



“Nos faltó en el primer tiempo ser más en el juego colectivo, necesitábamos tener más sociedades. Necesitamos ser más profundos, más contundentes. Perdimos en los duelos”, comentó Carlos Mario.



De su parte, los ‘albos’ muestran un rendimiento del ciento por ciento y se ubican en la parte alta de la tabla con seis puntos.

Síntesis

Once Caldas 2 – 1 Atlético Bucaramanga

Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (5) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6); Kevin Londoño (6), Juan Pablo Nieto (7), Juan David Rodríguez (6) y Johan Carbonero (5); Ricardo Steer (7). D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (5), Marlon Torres (6), Henry Pernía (7) y Fabio Rodríguez (5); Brayan Rovira (5) y César Quintero (6); Sherman Cárdenas (7), Jhon Pérez (5) y Harrison Mojica (5); Michael Rangel (7). D.T.: Carlos Mario Hoyos.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: David Lemos (7) por Johan Carbonero (1 ST), Marcelino Carreazo (SC) por Ricardo Steer (39 ST) y Luis Sierra (SC) por Juan Pablo Nieto (48 ST).



Cambios en Atlético Bucaramanga: Kevin Salazar (SC) por Harrison Mojica (29 ST), Sergio Romero (SC) por Jhon Pérez (39 ST) y Yilmar Filigrana (SC) por César Quintero (42 ST).



Goles de Once Caldas: Ricardo Steer (5 PT) y David Lemos (21 ST).



Gol de Atlético Bucaramanga: Michael Rangel (17 ST).



Detalle en Once Caldas: Ricardo Steer marcó gol de pena máxima (5 PT).



Amonestados Once Caldas: José Fernando Cuadrado (46 ST) y Diego Peralta (48 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: Jhon Pérez (4 PT) y César Quintero (31 ST).



Expulsados: No hubo



Figura: Juan Pablo Nieto (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 5.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: David Nicolás Rodríguez (5).



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR

​Para EL TIEMPO

Manizales