Comienza la Copa Colombia

El torneo en el que se enfrentan los equipos de la A y la B, la Copa Colombia, comienza este miércoles con 10 compromisos, en el que se destaca el duelo Atlético FC y América de Cali, que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero y será transmitido por 'Win Sports', después de las 7:45 p. m.

Atlético Nacional, el actual campeón, entrará en acción en la segunda fase y, como es normal, parte como el gran favorito.

La fecha

10:00 Barranquilla F.C. vs. Jaguares

14:00 Bogotá FC vs. Tigres

15:00 Valledupar vs. Universitario de Popayán

15:15 Cúcuta vs. Equidad

15:15 Huila vs. Quindío

15:30 Leones vs. Once Caldas

15:30 Llaneros vs. Boyacá Chicó

19:00 Orsomarso vs. Cali

19:30 Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

19:45 Atlético FC vs. América



