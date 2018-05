Así va la pugna por el poder en la Dimayor

Los últimos días han sido de intenso ‘lobby’ por parte de Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor y primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, para fortalecer sus apoyos con los dirigentes de los equipos que le son leales, con algunos de otros que no estaban ni a su favor ni en su contra y con algunos de los opositores.

Los clubes opositores, encabezados por Real Cartagena y Unión Magdalena, sufrieron su segundo revés consecutivo en su intento de sacar a Perdomo del cargo al no realizar la asamblea que solicitaron para este viernes. Antes, en carta firmada por 20 equipos, habían solicitado hacer la misma asamblea, la cual Perdomo citó para el 8 de junio, día en el que se hará.



Según averiguaciones de EL TIEMPO, los opositores no tienen los 19 votos de clubes que necesitan para sacarlo del cargo en la asamblea de la Dimayor (conformada por 36 equipos), y Perdomo insiste en quedarse en el cargo, con el apoyo de la mayoría.



En esas cuentas extraoficiales, Perdomo tendría en contra entre 13 y 16 equipos. Varios no se han 'dejado contar' en las reuniones que han sostenido "a título informativo" en Bogotá, Medellín y Cali. Otros están a la espera de cómo se desarrollen los sucesos para "preservar la institucionalidad" de la Dimayor y el fútbol. Y de lado y lado directivos aseguran que "han volteado a clubes" a sus causas.



Como al parecer no tienen los 19 votos que necesitan como mínimo para sacar del cargo a Perdomo, los equipos en contra de su continuidad insisten en que debe renunciar "por falta de gobernabilidad", por la división que ha generado no solo entre los clubes profesionales sino también en la Federación, al entrar en disputa con el presidente, Ramón Jesurún, y con el segundo vicepresidente y mandamás de la división aficionada, Álvaro González.



Versiones recogidas con directivos de clubes indican que el grupo opositor habría ofrecido a Perdomo el pago de una “indemnización” del orden de los 650 millones de pesos para que facilitara su salida del cargo, pero que esto fue rechazado tajantemente.



Cabe recordar que Perdomo, a finales del año pasado, creyó tener los votos suficientes para ganarle a Jesurún la presidencia de la Federación y que hace unas semanas pidió a la Confederación Suramericana de Fútbol la explicación de un contrato de esa entidad con González insinuando que sería un cobro ilegal. La rectora del balompié del área contestó que su firma de auditoria no encontró nada “sospechoso” o “indebido” en ese pago.



Algunos también aseguran que Perdomo intenta sostenerse a como dé lugar en el cargo y que está a la espera de los resultados de la investigación por el escándalo de la reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla, que lleva a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio.



El martes pasado hubo reunión del comité ejecutivo de la Federación y en la misma mesa se sentaron Jesurún, Perdomo y González. Fue una reunión corta (de alrededor de una hora) y de toma de decisiones rápidas de trámite.

El miércoles por la noche hubo una cena entre los directivos, los integrantes de la Selección Colombia y las firmas patrocinadoras de la Federación de Fútbol. Algunos presentes contaron que al ingresar Perdomo al salón, González y dos de sus acompañantes, miembros de la división aficionada, abandonaron el lugar.



La Dimayor está a la espera de resolver temas multimillonarios como el canal premium de pago por TV cerrada, su participación en el negocio de las apuestas (especialmente en línea) y la creación de una agencia de viajes propia.



