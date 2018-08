Comisión Disciplinaria estudiará acusaciones del DT de Nacional

Jorge Almirón, el técnico de Atlético Nacional, alborotó el ambiente del partido del domingo frente a Millonarios, en la cuarta fecha de la Liga, al declarar en rueda de prensa que supuestamente, se está favoreciendo a su rival. Por ahora, esas declaraciones serán analizadas por la Comisión Disciplinaria del campeonato. Así lo dijo este martes el nuevo presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez: “Yo le contesto con temas disciplinarios. No voy a entrar en una discusión personal con nadie. Para eso está el Código Disciplinario, eso es una función de la Comisión Disciplinaria”, le dijo a EL TIEMPO. A la pregunta de si eso lo estudiará la Comisión Disciplinaria, contestó: “Exacto”.

¿Qué dijo Almirón? “Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente, pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. La Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías; me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido”, declaró.

Si bien es cierto que, por la cantidad de partidos que se juegan en el fútbol colombiano, los que están en torneos internacionales tienen un calendario muy apretado, no se puede asegurar que haya favorecimiento hacia algún equipo.

Miguel Ángel Russo, el técnico de Millonarios, le respondió a Almirón: “Nosotros, cuando jugamos doble competencia, nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores, en marzo contra Independiente; un jueves vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla, y no dijimos nada. Vinimos de Paraguay, con un viaje extenuante y todo, y al otro día tuvimos que viajar, y no dijimos nada para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fecha, horario ni nada por el estilo”, señaló Russo, en entrevista con el portal Losmillonarios.net.

Los siete equipos que han jugado torneos de Conmebol han tenido descansos muy cortos tras regresar de los juegos en el exterior. “En Colombia se tiene que reducir el calendario. El año pasado, Colombia fue el país en el que más partidos se programaron”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche. “La recomendación internacional que existe es que haya 72 horas de descanso, y en muchos casos eso no se ha cumplido”, agregó. De los 22 partidos programados en los torneos de Conmebol, en 12 los clubes colombianos tuvieron menos de 72 horas de reposo (véase gráfico).

Iván Novella, gerente de la Dimayor, recordó que este año se le propuso a la asamblea de clubes reducir el campeonato para evitar esos problemas. “Se les advirtió que por el Mundial tendríamos problemas, e incluso hubo una propuesta para que a las finales entraran solo cuatro equipos para reducir fechas, pero no fue aceptada”, explicó Novella. “Tenemos el principio de programar los partidos con tres noches de descanso. Si bien no es obligatorio entre partidos nacionales e internacionales, procuramos seguir ese principio para colaborar con la participación de los clubes colombianos”, añadió.

Nacional pidió aplazar el partido frente a Millonarios para el lunes 13 de agosto, pero en Dimayor advirtieron que el 15, Millos tiene partido de Copa Suramericana frente a General Díaz. El problema de fechas aplica para todos.





DEPORTES