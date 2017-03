El choque de la lanza y el escudo… (Opinión)

El equilibrio es un estado ideal en el fútbol. Es como una fórmula mágica, una ventaja estratégica. Los equipos lo añoran y, eventualmente, lo encuentran. Entonces se vuelven invencibles. Los que no, los desbalanceados, casi todos, deben sacar provecho de sus virtudes: o juegan a defenderse o juegan a atacar.



El domingo habrá clásico en Bogotá y chocarán justamente dos formas de concebir el juego. Santa Fe, que sabe defenderse y no tiene gol. Millonarios, que se defiende mal y prioriza el ataque. No tienen equilibrio, pero tienen armas.



Santa Fe es como un acorazado: casi impenetrable, capaz de armar un escudo de ocho o nueve guerreros que, sin pudor, juegan para defender un resultado. Su arquero Leandro Castellanos acaba de perder un invicto de 1.008 minutos. Es un equipo fiel a su estilo, tiene garra, intensidad, coraje, hace de su juego defensivo su virtud. Su carencia es que aunque contragolpea mucho, no tiene gol. Casi nada...



En la otra orilla está Millonarios, un equipo indescifrable. Uno no sabe con certeza si cuando gana es muy superior y si cuando pierde es muy inferior. Simplemente, va hacia el frente, un tanto desbocado. Ataca con voracidad, anhelando una pausa, un freno. Avanza con su lanza afilada y si coge a un rival endeble, lo golea. Lo hizo con Bucaramanga, con Tolima y con América, a todos les metió de a 3. Aún busca su mejor identidad de ataque, pero ataca. Su problema es cuando defiende. Así saque en cero su arco, lo hace con angustia, con su arquero evitando mínimo de a dos balones de gol por partido.



Sin embargo, que les falte equilibrio no quiere decir que sean débiles. Al contrario, ambos sacan provecho del juego que conocen, y por eso el clásico se anticipa cerrado, reñido, tenso. Quizá sin muchos goles –o sin goles–. Pero será un buen pulso para ambos, un desafío de estilos, el choque de la lanza y del escudo.



90 minutos



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: PabloRomeroET