Clubes inconformes por el horario de la última fecha de la Liga

La Dimayor dio a conocer este lunes festivo los horarios de la última fecha de la Liga II. La mayoría de los encuentros se disputarán a las 3:30 p.m. del próximo sábado 18 de noviembre. A raiz de la publicación, varios equipos, en cabeza de sus presidentes, han firmado una carta dirigida a la entidad, poniendo en conocimiento la situación.

Una primera carta hecha por la institución Deportivo Cali, firmada por Álvaro Martínez presidente del equipo, en la que explica las razones de la sospecha, y lo injusto que sería para los clubes comprometidos en el descenso jugar a esa hora.

La misma afirma que aparentemente se favorecería con ese horarios a Jaguares, pues su estadio no cuenta con el fluído eléctrico, hecho por el cual sus partidos como local lo hacen a partir de las 3 de la tarde.

El segundo oficio tiene como fin solicitarle al presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, cambiar el horario de los encuentros para las 6 de la tarde, afirmando que las condiciones del partido a esa hora en Montería no son acordes a las normativas del Fair Play.

A su vez el texto deja dicho que el beneficio individual no prima sobre el de la mayorías de los equipos, razón por la cual el equipo Jaguares tendría que cambiar de estadio para afrontar la última fecha del calendario.



La carta es firmada por los representantes legales (Presidentes de los equipos) de Rionegro Águilas, Bucaramanga, Pasto, Tigres, Pasto, Caldas, América, Junior, Millonarios y Cortuluá.



Ante esta situación, EL TIEMPO se contactó con Jorge Perdomo, quien afirmó no tener conocimiento aún de las cartas, y argumenta que en el momento en el que se autorizó al club jugar en ese estadio y bajo esas condiciones, él no era el máximo directivo de la Dimayor.





DEPORTES