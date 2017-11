Sigue el rifirrafe entre Dimayor y los jugadores por las vacaciones

Alexis Henríquez, capitán de Atlético Nacional, habló en representación de sus compañeros de equipo y expresó el descontento con la programación de los partidos en la recta definitiva de la Liga II, que podrían ir hasta el 24 de diciembre por el paro de pilotos de Avianca y la participación de Junior en la Copa Suramericana.

“El año pasado tuvimos una reunión con la agremiación de futbolistas (Acolfutpro) para que el torneo empezara en cierta fecha y que no terminara después del 10 de diciembre, porque el descanso que necesitamos es de unas tres semanas, que es lo normal después de una competencia tan larga”, dijo el defensor el pasado 3 de noviembre.



De acuerdo con el programa ‘El Alargue’, de Caracol Radio, la posición de los integrantes del vigente campeón se mantiene igual de firme y decidirían no competir más allá del día que se había acordado con Dimayor, para tomar las vacaciones que tenían agendadas desde hace varios meses. El grupo contaría con el respaldo del cuerpo técnico, al mando del español Juan Manuel Lillo.



Este jueves, según la versión, habría una reunión de la junta directiva del club para toamr una determinación oficial. En caso de apoyar a los jugadores serían los chicos del equipo Sub-20 quienes disputarían los últimos compromisos de la temporada, como ya ocurrió en la Liga II-2016 por el viaje del primer equipo al Mundial de Clubes.

Dimayor responde

“Nosotros no tenemos ningún compromiso de parte nuestra porque no hay un acuerdo colectivo, el hecho de que hayamos hecho una graciosa concesión de acoger una solicitud de Acolfutpro para prever una vacaciones suficientemente largas a los jugadores con sus familias y un periodo de preparación con suficiente antelación en el mes de enero no significa que hayamos adquirido algún compromiso. El compromiso es del Nacional de participar en todo el torneo y si no las consecuencias están previstas en el reglamento”, le dijo el presidente Jorge Perdomo al programa Gente Pelota.

Redacción Futbolred