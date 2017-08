Cinco claves del primer lugar de Santa Fe en la Liga

09 de agosto 2017 , 10:28 a.m.

Ya van seis partidos de la Liga y Santa Fe no se cae, no afloja, no baja el ritmo. Lleva 18 puntos de 18 posibles, es el líder invicto del campeonato y jornada tras jornada se ve más fuerte, con más orden y equilibrio. Además, cada vez tiene el modelo de juego más afianzado.

Como si fuera poco, disputa los cuartos de final de la Copa Colombia y los octavos de la Suramericana. Lleva en total 10 partidos jugados, ninguna derrota y solo dos goles en contra en la Liga. En la campaña, solo cuatro.



Este Santa Fe, que tomó el uruguayo Gregorio Pérez a mitad de año, es casi el mismo plantel del semestre pasado, pero ahora tiene una idea interiorizada y a un goleador, a Morelo. Estas son las cinco claves del arranque de la campaña roja.

1. Solidez defensiva y orden

El fútbol de Santa Fe parte de una idea base que es cuidar su arco, que no le hagan goles, defendiendo con orden y en bloques cortos cuando arranca los partidos, y con superioridad numérica cuando ya va ganando. En 10 partidos disputados (entre Liga, Copa Colombia y Suramericana) solo ha recibido cuatro goles. Además, hay solidaridades, coberturas y mucho sacrificio en todas las líneas.

2. Pelota quieta

El juego aéreo sigue siendo un arma letal en Santa Fe. Los cobros de costado y los tiros de esquina son un peligro inminente para los rivales, porque hay cabeceadores de buena talla y buena definición por arriba. Por esa vía Santa Fe ha ganado muchos partidos. Sobre todo cuando está Omar Pérez, por su efectividad en los cobros. La pelota quieta la saben de memoria.

3. El esquema táctico

El Santa Fe de Gregorio Pérez ha planteado un esquema base 4-3-2-1. Los tres volantes de primera línea (por lo general Roa, Gordillo y Perlaza) le dan mucho equilibrio en marca y en desdoblamiento al ataque. Los volantes externos (Plata y Pajoy) juegan bien abiertos y generan explosión por allí. Además, hay sociedades con los laterales. Cuando ya va ganando puede armar un 4-5-1 sin problema.

4. Al fin, un goleador

Wilson Morelo, goleador de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

El Santa Fe del semestre anterior tenía un enorme problema y era la falta de un goleador. Ninguno de sus delanteros se destacó. En cambio, para este torneo llegó Wilson Morelo que ya había sido artillero del equipo en el pasado. Morelo, que por estos días está lesionado, lleva 4 goles en Liga. Su virtud son sus diagonales y su definición. Y cuando él no está, el equipo encuentra gol por otra vía: lleva 10 en esta Liga.

5. Alternativas

La seguidilla de partidos en tres frentes ha obligado al DT Pérez a mover su nómina, pero el planteamiento no ha cambiado. La defensa, por ejemplo, ha tenido que variar mucho, pero no se ha desajustado. Jugador que entra tiene interiorizada la idea y se adapta. Omar Pérez se ha convertido en un suplente de lujo, que marca diferencia siempre que entra.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET