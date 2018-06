La clasificación de Nacional a la final en 5 puntos

Atlético Nacional no tuvo un partido cómodo, porque se estrelló contra un Huila que se le plantó en el Atanasio Girardot y se defendió con eficacia, aunque el gran responsable del 0-0 en los 90 minutos fue el portero Geovanni Banguera. Sin embargo, el equipo antioqueño hizo todo por la victoria. Acá, cinco claves de la clasificación verdolaga.

1. Falta definir: aunque Nacional buscó por todos los medio el gol durante los 90 minutos contra Huila, falló una y otra vez en definición, en gran parte porque se encontró con el arquero Banguera, que atajó por arriba, por abajo, corto centros y fue el verdugo de Dayro Moreno y Lucumí. Sin embargo, más allá del buen desempeño del portero visitante, Nacional debe encontrar su mejor eficacia goleadora para afrontar la gran final. Esta vez se salvó porque el rival no lo atacó y porque fue más eficiente en los penaltis. Pero una mala noche en definición le puede costar cara. Eso sí, el equipo genera muchas oportunidades de gol, y eso debe darle tranquilidad a su cuerpo técnico.



2. Pocos sustos en defensa: si algo tiene este Nacional es que sufre poco en defensa. Su sufrimiento fue por no definir, más no porque el rival lo pusiera en aprietos, más allá de algunos contragolpes empezando el segundo tiempo y un tiro libre que pegó en el travesaño. Pero en términos generales, Nacional ratificó su seguridad defensiva, liderado por el portero Monetti. En el campeonato ha recibido 11 goles, siendo el arco menos vencido.



3. El invicto en casa: ya son 11 los partidos que lleva Nacional sin perder en el Atanasio Girardot, en casa es un equipo muy sólido y esa es su principal arma para pelear por el título. Además, en esos 11 juegos no le han hecho ni un solo gol. Es un equipo que en casa asume el control del partido y no le da mayor opción al rival para que lo agreda.



4. Jerarquía: Nacional marcó diferencia contra Huila en este punto específico, sobre todo en la definición de los penaltis. Tal como lo dijo el técnico Almirón en la rueda de prensa "En los penaltis hay que tener categoría". Aunque Aldo Ramírez, uno de los más experimentados, falló, tiene otros cobradores con mucha experiencia para resolver estas tandas, lo que no tuvo el Huila, que erró dos disparos.



5. La mano de Almirón: Nacional no es un equipo que deslumbre, pero es de lejos el mejor equipo del campeonato, por eso clasificó primero en la fase todos contra todos y ya está en la final, es líder de la tabla de la reclasificación, con 46 puntos, y como si fuera poco, está en octavos de final de la Copa Libertadores, así que la mano de Almirón se está notando en materia de resultados. Falta que los concrete con los títulos que está buscando.

