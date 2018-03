El Once Caldas salvó un punto en Tunja: 2-2 contra Chicó

Por el inicio de la fecha seis en la Liga I-2018, Boyacá Chicó no logró mantener su ventaja de 2-0 y empató 2-2 con Once Caldas en el Estadio Independencia de Tunja. Los ajedrezados dejaron escapar dos puntos importantes para el tema del descenso.

Con un partido intenso, de llegadas por ambos equipos, los boyacenses empezaron llegando con peligro de gol al arco rival. A penas al minuto 7, Diego Valdés aprovechó un rebote que dio el guardameta blanco blanco, José Fernando Cuadrado, y mandó el esférico a la red para el primer gol del encuentro.



El primer tiempo fue todo para Chicó, que no le dejó ver un balón a los de Manizales. Con importantes llegadas, los boyacenses empezaron a buscar su segundo gol, antes de que el Once intentara llegar al empate.



Al minuto 32, Misael Riascos le dio el 2-0 a Boyacá Chicó, que empezaba a afianzarse con el dominio de la pelota y mantenía su presión en el campo rival. Cuadrado no tuvo opción y vio cómo se marcaba el segundo gol del compromiso.



Empezando el segundo tiempo, se vio un Once Caldas más sólido y mejor ubicado en la cancha de Tunja. Controló mejor el balón y mantenía sus líneas arriba, buscando un error de los locales.



En el minuto 20, Edder Farías recibió un pase filtrado y logró descontar para el equipo de Manizales. El goleador del equipo anotó el 2-1 y llegó a cinco goles en su cuenta personal de la Liga I-2018, siendo el máximo anotador hasta el momento.

En los últimos minutos, el Once siguió buscando el empate, pero los de Tunja se metieron en su campo, sólidamente, y no querían dar espacios. Sin embargo, César Amaya anotó el empate al minuto 86 tras una jugada colectiva con Farías.



Boyacá Chicó empató una de sus finales hasta el momento, pues Once Caldas también está entre los equipos que se encuentran en la parte baja de la zona del descenso, por lo que perdió dos puntos importantes.



Síntesis

​

Boyacá Chicó 2 - Once Caldas 2

Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda (7); Yordy Monroy (6), José Mosquera (5), Daniel Duarte (5), Carlos Esterilla (5); Óscar Balanta (6), Juan Díaz (6), Felipe Ponce (6), Melino Tapia (6); John Arboleda (4) y Diego Valdés (6). D.T.: John Gómez.



Once Caldas: José Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (5), Miguel Nazarit (5), Geisson Perea (5), Felipe Álvarez (5); Luis Sierra (5), Mauricio Restrepo (6), Yesús Cabrera (5); Éder Farías (6), Ray Vanegas (4) y Uvaldo Luna (4). D.T. Hubert Bodhert.



Partido: Aceptable.



Goles en Boyacá Chicó: Diego Valdés (7 PT) y Misael Riascos (32 PT).



Gol de Once Caldas: Édder Farías (18 ST) y César Amaya (41 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Misael Riascos (6) por Jhon Arboleda (10 PT), Carlos Díaz (5) por Carlos Esterilla (1ST) y Dennis Mena por Óscar Balanta (32 ST).



Cambios en Once Caldas: César Amaya (7) por Luis Sierra (1 ST), Luis Sinisterra (6) por Ray Vanegas (8 ST) y Johan Carbonero por Uvaldo Luna (23 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: Nelino Tapia (42 PT), Sergio Avellaneda (14 ST), Carlos Díaz (21 ST), Juan Díaz (36 ST) y Diego Valdés (39 ST).



Amonestados en Once Caldas: Geisson Perea (34 PT),

Figura: César Amaya (7).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 1.200 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Bismarck Santiago (7).



REDACCIÓN FUTBOLRED

Síntesis de Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo