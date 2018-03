Chicó necesita una luz en medio del túnel del descenso

Los días del Boyacá Chicó no son los mejores, es más, la oscuridad del bajo rendimiento ha estado cubriendo la buena imagen con la que llegó el equipo a la máxima categoría en estas primeras jornadas del campeonato.

Los golpes de las derrotas sufridas en las últimas fechas y la desazón por no conseguir los resultados esperados, tienen al conjunto boyacense al borde de una crisis de nervios y con la etiqueta de regresar de nuevo a la segunda división con la misma velocidad con la que retornó a la ‘A’.



“Los jugadores entienden perfectamente que es lo que pasa, que es lo que sucede, la lucha de nosotros, el empuje y el sufrimiento de la hinchada, pero tienen claro que esto no comienza ni termina aquí, ya que el fútbol es eso; hay veces que estuvimos en un nivel muy arriba y eso es lo que no le gusta a la gente, que dimos demasiado y hoy en día no contamos con la colaboración de nada y como se dice vulgarmente, estamos en la inmunda”, indicó Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó.



Esa historia esperan dejarla atrás a partir de este martes y comenzar a cambiar desde esta tarde, a las 6:00 p.m., cuando se enfrenten a Leones de Itagüí en el estadio La Independencia.



“Los aficionados se han dado cuenta de las dificultades económicas que tenemos, las nóminas que tenemos, los jugadores con los que contamos y me parece que estamos llamados a tratar de redoblar esfuerzos todos los días para sacar esto adelante”, agregó Pimentel.



A pesar de que Boyacá Chicó se ha convertido en la ‘Cenicienta’ del campeonato, jugadores, cuerpo técnico y aficionados esperan que ese mal rato por el que está atravesando el elenco de Tunja termine y los buenos resultados comiencen a aflorar para salir avante y así poder mantener la categoría a final de año.

"Los partidos que hemos perdido no los hemos perdido porque lo hemos querido hacer, puesto que hemos jugado partidos muy buenos con un grupo de jugadores muy jóvenes y no esperábamos ese inicio y nos tocó así y ahora hay que trabajar más fuerte”, aseguró.



Para este encuentro el estratega Jhon ‘La flecha’ Gómez no podrá disponer de John Arboleda, quien fue operado de una fractura maxilofacial y estará por fuera de 8 a 10 semanas; Óscar Balanta, quien padece de un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no podrá actuar entre 7 y 9 semanas y Nelino Tapia, por un desgarro en los isquiotiviales derechos y volverá en tres semanas. Tampoco estará el mexicano Felipe Ponce, expulsado en el juego ante La Equidad en Bogotá.

Leones viene de empatar 0-0 contra Atlético Huila, en Itagüí, por lo que necesita sumar por fuera los puntos que perdieron en casa. Además, al ser Boyacá Chicó un rival directo en la tabla del Descenso hace más necesaria la victoria para ellos.



Cabe anotar que este duelo también representa el reencuentro en la A de los dos equipos que ascendieron el año pasado de la B, en el que el vencedor de la final fue Boyacá Chicó.



“Sabemos que tanto Boyacá Chicó como nosotros necesitamos sumar puntos para mantenernos en la máxima categoría y para soñar con ingresar al grupo de los ocho. Leones muestra en cada partido que viene progresando, confiamos en una buena presentación en Tunja”, manifestó el técnico Juan Carlos Álvarez.



Asimismo, el estratega antioqueño manifestó que la madurez de su equipo es diferente a la que tenía cuando cayeron en la final contra Boyacá Chicó.



Puntualizó que este partido se da en otro momento, con fines diferentes, pero con la misma emoción y las expectativas por ganar.

Leones es 15 en la tabla con siete unidades, Boyacá Chicó, por su parte, ocupa la última casilla al sumar apenas dos.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; Jordy Monroy, Daniel Duarte, Carlos Díaz, Jhon Peña; Juan David Díaz, Mateo Palacios, José Muñoz, Denis Mena; Diego Valdés, Misael Riascos. D.T.: Jhon Jaime Gómez.



Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Juan Felipe Aguirre, Edisson Restrepo y David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez y Roger Lemus y Jeison Medina; Wilmar Cruz y Yeison Zabaleta.

DT: Juan Carlos Álvarez.





César Correal Navarro

Para: El Tiempo

Tunja



Esteban Torres Arbeláez



Para El Tiempo



Itagüí