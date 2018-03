Boyacá Chicó y Leones no se hicieron daño y empataron 1-1

En el duelo de los dos equipos que lograron el ascenso a la primera división, Boyacá Chicó volvió a ceder puntos en el gramado de La Independencia al empatar 1-1 ante Leones, en el partido que abrió la fecha número ocho del Torneo Apertura.

El onceno ajedrezado volvió a demostrar ganas, sacrifico y deseos de agradar pero sigue con un enorme déficit en la zona de gestación lo que le impidió concretar el volumen ofensivo que logró desplegar sobre todo en los primeros 45 minutos.



Un comienzo vertiginoso del local que salió a ahogar a su contrincante en su propio terreno. En tres minutos de juego, el local se acercó en dos ocasiones a la puerta de Arled Cadavid, quien estuvo bien ubicado para despejar los sendos remates de Misael Riascos, quien se mostró como el atacante más incisivo.



El visitante no encontró en esa primera media hora las herramientas para controlar a un equipo boyacense que buscó por todos los medios abrir el marcador rápidamente. Sin duda las condiciones de la cancha y los efectos de la altura causaron estragos en la plantilla antioqueña.



Boyacá Chicó presionó la salida, achicó los espacios y le dio salida a sus dos laterales para buscar el juego aéreo de Diego Valdés. No obstante, al minuto 17 Leones logró su primera incursión ofensiva en una acción por derecha de Jhon Sánchez, quien arrastró la marca y logró salir de una falta para luego asistir a Wilmar Cruz, quien sacó un disparo que el defensor central José Mosquera logró interceptar.



Enseguida el que inquietó fue Roger Lemus, quien aprovechó los espacios y se fue en contraataque que culminó con un latigazo que detuvo el portero José Escobar, quien reapareció en la custodia de su arco luego de superar una lesión.



En los últimos minutos de la primera parte, el cuadro del altiplano volvió a la carga con tres aproximaciones. Una devolución forzada del defensor Edisson Restrepo al meta Cadavid y este se complicó en el despegue que lo hizo sobre la propia raya de gol.

Y en tiempo de reposición, Diego Valdés logro franquear la zaga rival con dos cabezazos que estuvieron cerca de ir al fondo de la piola.



En la segunda fase, Leones logró desequilibrar la pizarra. Minuto 5ST magnífica acción individual de Jeison Medina, quien aprovechó un balón largo por derecha, superó en velocidad a Carlos Esterilla quien no alcanzó a realizar el cierre y luego con una finta desacomodó al zaguero Mosquera y sólo ante el portero puso el 0-1.



Tres minutos después vino la reacción de Boyacá Chicó que logró el tanto para la igualdad 1-1 mediante un cabezazo del mexicano Daniel Duarte, quien superó a los espigados defensores, luego del cobro de un tiro de esquina.



El conjunto boyacense se hizo de nuevo al esférico con la idea de desgastar al elenco felino, que se mostró ordenado y siendo peligroso en el rápido tránsito de defensa a ataque.



En ese trabajo sobre la portería foránea al minuto 16 ST tuvo la opción más clara de marcar a través de Felipe Aguirre, quien no tuvo potencia en el derechazo y la pelota la controló Escobar en una ágil reacción.



En las postrimerías, en medio de su afán y de la angustia por encontrar la senda del gol, Boyacá Chicó arreció sobre el marco de Cadavid quien volvió a brillar y estuvo seguro al controlar dos embestidas del elenco ajedrezado.



Una falta de Valdés sobre el portero Cadavid, en tiempo de reposición, obligó a que el partido se suspenda durante seis minutos. En la reanudación, el cuadro del altiplano descargó la última avalancha ofensiva pero todo resultó estéril para las huestes boyacenses.

Síntesis

Boyacá Chicó: José Escobar (6); Jordy Monroy (5), José Mosquera (5), Carlos Esterilla (6), Gilbert Tovar (5); Daniel Duarte (7), Jhan Mora (6), Dennis Mena (6), Juan Díaz (5); Misael Riascos (6) y Diego Valdés (6). D.T.: John Gómez.



Leones: Arled Cadavid (7); Daniel Osorio (5), Felipe Aguirre (56), Edisson Restrepo (5), David Montoya (6); Felipe Jaramillo (6), Roger Lemus (6), Sebastián Gómez (5), Jeison Medina (7); Jhon Sánchez (5) y Wilmer Cruz (5). D.T. Juan Álvarez.



Partido: Regular.



Goles en Boyacá Chicó: Daniel Duarte (8 ST).



Gol de Leones: Jeison Medina (5 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: José Muñoz (5) por Juan Díaz (23 ST) y Mateo Palacios por Dennis Mena (43 ST).



Cambios en Leones: Mateo Muñoz (6) por Roger Lemus (38 PT), Antony Otero por Jeison Medina (33 ST) y Anderson Angulo por Daniel Osorio (39 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: José Escobar (28 ST), Jordy Monroy (31 ST) y Jhan Mora (41 ST).



Amonestados en Leones: Daniel Osorio (35 ST).



Figura: Arled Cadavid (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 800 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (7).



ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja