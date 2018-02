Tercera derrota consecutiva de Chicó: 1-2 contra Rionegro Águilas

Boyacá Chicó perdió 1-2 contra Rionegro Águilas, tercera derrota consecutiva en el campeonato colombiano y la segunda en el estadio de La Independencia. El cuadro ajedrezado evidenció, una vez más, que presenta enormes problemas en su funcionamiento y que carece de jugadores que le puedan aportar madurez y alguna prestancia en cada una de sus líneas, frente al onceno antioqueño que mostró un buen trabajo táctico y que fue práctico a la hora de dosificarse en la parte física.

En escasos 15 segundos el panorama cambió por completo el devenir del primer tiempo, pues en ese instante el árbitro central Éder Vergara sancionó pena máxima a una mano de Johan Medina, que el lateral derecho cometió fuera del área en un balón que disputó con Humberto Osorio.



Equivocación del árbitro que se mantuvo en su decisión y que transformó en gol el argentino Agustín Vuletich con un potente derechazo que se incrustó en el palo y burló por completo al portero Sergio Avellaneda.

El local no tuvo poder de reacción, pues se vio impreciso en la entrega y además Mateo Palacios, encargado de los hilos creativos, tardó en enchufarse lo que oscureció aún más el escaso aporte ofensivo de sus dos atacantes.



Por su parte, el visitante se tomó confianza y empezó a deambular por las bandas con Daniel Muñoz y Luis Mosquera con el fin de buscar a Ómar Vásquez, quien se encargó de aprovechar los espacios que dejaba su rival. El partido transitó un buen tiempo por la zona medular.



El onceno antioqueño, en la segunda incursión ofensiva, al minuto 20 consiguió el segundo tanto de la noche con un cabezazo de Francisco Rodríguez, quien aprovechó las falencias defensivas luego de un cobro de tiro libre de Vásquez.



Enseguida Boyacá Chicó buscó la manera de sacudirse del dominio rionegrero y en ese trabajo Óscar Balanta fue importante porque le dio prestancia al sector de recuperación y le dio salida a su equipo.

En esa búsqueda del arco de Valencia se dio una acción por izquierda de Valdés y es Daniel Muñoz quien metió la mano y Vergara que pita penalti. El encargado de



convertirlo fue Misael Riascos, con un potente disparo a media altura sobre el palo de la mano izquierda de Juan Valencia quien adivinó la trayectoria.



El cuadro del altiplano se pudo ir al camerino con el empate, pero lastimosamente el remate de Palacios pegó en el vertical izquierdo. Al minuto 42, salió lesionado el experimentado defensor central Carlos Díaz, con lo que el equipo tuvo que agotar el segundo cambio.



En la etapa de complemento, se notó el interés del cuadro rojo de buscar aumentar la cuenta y de esa modo asegurar la ventaja en la pizarra. En los 20 minutos finales, fue evidente la serie de aproximaciones sobre el arco de Avellaneda.



En esa labor se destacó Vázquez quien tuvo más espacio y con su juego en corto tuvo en Denis Gómez el hombre que lo acompaño para buscar la potencia y velocidad de Osorio y Vuletich. Sin embargo, careció de efectividad en esa última puntada.

La escuadra dirigida por John Gómez no tuvo otra opción que defenderse en su propio campo y con escasos recursos trató de aproximarse al arco de Valencia quien fue poco exigido.



Rionegro Águilas fue mucho más en la parte táctica y con orden siempre tuvo en la mira el arco local, con movilidad y rápida salida por los costados, que al final dieron réditos con una victoria que logró a domicilio y recuperó lo perdido en la tabla.



En los últimos minutos, Boyacá Chicó recurrió al pelotazo como única arma para inquietar pero no encontró el receptor que pudiera romper el muro defensivo. Al final, no logró el ansiado empate y, por el contrario, ajustó la tercera derrota consecutiva, las segunda como local y comenzó a refundirse en lo profundo del descenso.

Síntesis

Boyacá Chicó 1 - Rionegro Águilas 2



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda (6); Johan Mina (4), Carlos Díaz (5), Daniel Duarte (6), Luis Toloza (6); Óscar Balanta (6), Jhan Mora (5), Juan Díaz (6), Mateo Palacios (5); Misael Riascos (6) y Diego Valdés (4).

D.T.: John Gómez.



Rionegro Águilas: Juan Valencia (6); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (6), Jhonny Acosta (5), Luis Mosquera (6); Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (6), Ómar Vásquez (6), Denis Gómez (5); Humberto Osorio (4) y Agustín Vuletich (6).

D.T. Hernán Torres.



Partido: Regular..



Goles en Boyacá Chicó: Misael Riascos (29 PT, de penalti)



Goles de Rionegro Águilas: Agustín Vuletich (1 PT, de penalti) y Francisco Rodríguez (20 PT).



Cambios en Boyacá Chicó: Jordy Monroy (6) por Johan Mina (25 PT), Andrés Varón (6) por Carlos Díaz (41 PT) y Melino Tapia por Jhan Mora (30 ST).



Cambios en Rionegro Águilas: Leandro Velásquez por Humberto Osorio (28 ST), Diego Giraldo por Ómar Vásquez (33 ST)



Amonestados en Boyacá Chicó: Mateo Palacios (8 PT).



Amonestados en Rionegro Águilas: Ómar Vásquez (40 PT) y Camilo Ayala (14 ST).



Figura: Camilo Ayala (6).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1.200 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Eder Vergara (5).







Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja