‘El fútbol siempre ha sido mi pasión’: Carmen Rodallega

Tenía apenas 7 años cuando se salía de la casa para jugar en las calles del barrio Marroquín de Cali a jugar con los chiquillos de la cuadra. Era la única mujer que se atrevía a darle al balón y a pesar de alguna que otra burla, por ser la única niña del grupo, Carmen Rodallega ya mostraba las pinceladas de lo que iba a hacer unos años después.



Hoy, Carmen, que se crio en ese populoso sector de la capital vallecaucana, conocido como el barrio Alirio Mora Beltrán, es una de las encargadas de aportarle experiencia al Orsomarso, en la Liga profesional femenina, equipo que lleva cuenta perfecta, con 9 puntos de 9 posibles, y se planta como duro rival de los encopetados Envigado, Santa Fe y Cúcuta, que también se destacan tras las primeras tres fechas del campeonato.



“Somos un grupo de obreras que trabajamos con ganas y con humildad. Nos exigimos al máximo porque nuestro objetivo es avanzar, ojalá hasta la final. Sería maravilloso para nuestro equipo, que orienta el DT Yemerson Arias”, dijo la jugadora, de 33 años, que estuvo a punto de ‘colgar los guayos’ el año pasado, cuando aún no se sabía que se iba a disputar un torneo profesional en el país.



La caleña ha tenido trayectoria en selecciones de Cali, del Valle del Cauca y Colombia, y participaciones en Copa Libertadores femenina, un mundial y unos juegos olímpicos, además de jugar una temporada en el fútbol aficionado de Venezuela. Carmen, prima de Hugo Rodallega, es una de las mujeres más emblemáticas de la Liga.



Rodallega, licenciada en deportes en la Escuela Nacional de Deporte y formada como futbolista en la Escuela Sarmiento Lora, vio cumplido su sueño al jugar fútbol profesional en Colombia. Su juego es más de destrucción en el medio campo; claro, sin perder su identidad ofensiva y goleadora.

Carmen Rodallega es una de las jugadoras más representativas del Orsomarso. Foto: Archivo particular



“Juego con el 9. El grupo me ha dado confianza y yo aporto lo que he aprendido a lo largo de los años. El fútbol me ha permitido conocer a gente especial, a conocer muchos lugares y a fortalecerme como profesional y como persona. Al deporte le debo mucho, todo, esa es siempre mi pasión y jugaré hasta que tenga fuerzas, creo tener unos buenos años más”, anticipó la mamá de María del Carmen Rodallega, su hija de 15 años, quien ya le sigue los pasos y se forma como futbolista en la Escuela Sarmiento Lora.



“Por ahora no pienso en el retiro, vamos a ver hasta cuándo me llega la cuerda. Yo me cuido mucho, soy consagrada al entrenamiento y muy profesional. La madurez te da conocimiento y somos el ejemplo para las futuras generaciones, pero esto es día a día, sin bajar los brazos”, agregó la jugadora, declarada hincha del América.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

@arana_javier