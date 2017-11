Jugador de Tuluá acusa a los del Once de recibir incentivos económicos

En el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas derrotó en el último minuto, 2-1 a Cortuluá. Este resultado condenó al equipo del Valle y lo dejó en la segunda categoría del fútbol colombiano.

Tras el encuentro, el jugador Carlos Ibargüen de Cortuluá triste y desanimado dio unas fuertes declaraciones a Win Sports sobre el partido: “Teníamos que ganar, América nos hace el favor, empatamos, y en el último minuto se nos va. Eso es lo que duele... No hay palabras… Y al igual está la cochinada de futbol: se venden los jugadores, hacen una campaña horrible todo el año por no jugarle a un técnico y vienen a jugarse la vida contra nosotros por 700 millones, pero así es esto”.

El delantero expresó su malestar por el gol con el que perdieron, “Es un gol de niños, de inocentes. Nos jugábamos todo en ese último minuto, teníamos que tener las marcas. Creo que teníamos que ir más fuertes en ese momento”.



El futbolista habló de lo que podría venir para el equipo: “No es un grupo malo, no hay cochinada, ni enemigos. Es un grupo unido. No sé qué pasó. Esto es fútbol. No hay palabras".



Finfalmente el jugador expresó, “Los responsables somos todos, infortunadamente no se nos dan las cosas, solo Dios sabe para qué es todo esto”.





