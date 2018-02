Duque, el mejor de Millos en el juego de ida de la Superliga

En un partido en el que Millonarios volvió a sufrir por falta de gol, un volante de primera línea, Jhon Fredy Duque, fue el jugador más destacado del equipo. Este fue el balance.

Wuilker Faríñez: Nacional no disparó al arco una sola vez en todo el partido. Se le vio atento para cortar los avances. Seis puntos.



Jair Palacios: intentó salir al ataque y lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo. Tuvo un cierre magnífico para evitar un gol de Nacional en un contragolpe cerca del final del juego. Seis.



Matías de los Santos: seguro y cumplidor. Anuló a Dayro Moreno. Seis.



Andrés Cadavid: tuvo un partido más bien tranquilo, no cometió muchas faltas. Cumplió. Seis.



Felipe Banguero: le dio salida al equipo en el primer tiempo. Luego sufrió cuando Millos perdió la pelota. Seis.



Jhon Fredy Duque: el más destacado del partido. Quitó, entregó y dio salida. Siete.



Juan G. Domínguez: no pesó tanto en el juego como en los últimos partidos de 2017, pero fue un buen complemento para Duque. Seis.



Ayron del Valle: la opción más clara de Millonarios la tuvo él. Le fue mejor cuando jugó por la banda derecha que cuando terminó adelante, tras la salida de Ovelar. Seis.



Mackalister Silva: le faltó peso en el juego ofensivo, aunque tuvo un remate en el segundo tiempo que pudo haber sido el gol del triunfo. Cinco.



Santiago Mosquera: le cometieron dos faltas muy fuertes en el comienzo del partido y luego desapareció. Cuatro.



Roberto Ovelar: se le abona que quiere entrar en el juego colectivo, que la pide, que se muestra. Pero no pudo rematar al arco. Cinco.



Christian Huérfano: entró por Ovelar (20 ST). Se le vio animado, con buenas intenciones. Tuvo el gol del triunfo en el último ataque azul en el partido. Sin calificación.



Santiago Montoya: reemplazó a Mosquera (25 ST). Poco a poco se va metiendo en el ritmo del equipo. Sin calificación.



Jáder Valencia: sustituyó por Silva (32 ST). Pocas opciones para marcar diferencia. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc