Cali se llevó de Pasto tres puntos agónicos y de oro

En un partido intenso en los últimos minutos, el Deportivo Cali gracias al autogol de John Valencia al minuto 49 del segundo tiempo, se llevó los tres puntos del estadio Libertad, en donde se presentan dos oncenos ansiosos por lograr el triunfo, y los pastusos volvieron a demostrar hidalguía para jugar, pero al final pierden un partido que se esperaba que fuera para los locales.

En el primer tiempo, el Deportivo Pasto empezó a dominar desde el pitazo inicial llegando con alguna facilidad al pórtico de Pablo Mina, siendo un amplio dominador y al minuto 8 logra el primer tanto, en un entrevero para que Harrinson Canchimbo abriera el marcador, aunque en la jugada también estuvo Gastón Cellerino aprovechando el error de Danny Rosero.



El Cali juega con nerviosismo y poco a poco empieza a sentarse en el terreno de juego, llegando hasta el pórtico de Andrés Mosquera, quien se demoró 17 minutos para tomar por primera vez el balón, superando en todas las líneas al conjunto azucarero, pero gracias al trabajo de Nicolás Benedetti, logra superar y le permite a Cali remontarse para llegar aprovechando ahora el nerviosismo de los pastusos, hasta que al minuto 30 Jefferson Duque logra el empate, aprovechando el error de Félix García, quien no pudo taponar al delantero caleño.



Pasto se equivoca y Cali aprovecha el momento de los nariñenses, quienes ceden el balón. Al minuto 35 se presenta un tiro de esquina que cobra Nicolás Benedetti, para permitirle a Jeison Angulo lograr el segundo gol de cabeza, ante la mirada de la zaga pastusa, que se vio sorprendida una vez más.



El equipo de Flabio Torres se desmorona y no reacciona de manera positiva como en el inicio del partido y los dirigidos de Héctor Cárdenas pudieron llegar con más facilidad.



En el segundo tiempo, Cali arranca dominando y Pasto se muestra dubitativo, tratando de superar el mal momento que está pasando, logrando aproximarse, pero nuevamente Cali logra acercarse, cuando Nicolás Benedetti recupera un balón a Yesus Cabrera y le entrega Jefferson Duque, para superar a Andrés Mosquera, quien se queda esperando el tiro.



Flabio Torres en su desespero envía al campo a John Valencia por Luis Sierra, quien no supo reemplazar a Carlos Giraldo, por estar suspendido y cuya ausencia se siente en el onceno pastuso.



Cali aprovechando que está ganando el partido, juega con tranquilidad y solo se dedica a tener el balón, para desesperar a los pastusos, quienes no encuentran la ruta del gol, hasta que al minuto 26 en una jugada lícita, luego de un cobro de tiro libre por parte de John Valencia, le anula el tanto a Félix García y a los 34 minutos se presenta una jugada dudosa, para que el central Alexander Ospina decrete la pena máxima que convierte Yesus Cabrera, para acortar la diferencia.



Pasto motivado por el gol, no desfallece y se motiva para llegar a empatar el partido cuando Yesus Cabrera de manera inteligente le pasa a Gaston Cellerino, para lograr la paridad, que al final del compromiso sube de intensidad.



Cuando ya se consideraba el empate, premio a los dos equipos, luego de una atajada de Pablo Mina, se produce una jugada de contragolpe y cuando ya se esperaba el pitazo de finalización del partido, John Valencia por tratar de despejar el balón, lo envía al fondo, para darle los tres puntos al Deportivo Cali.



El estratega caleño Héctor Cardenas indicó que “gracias a sus jugadores, se está logrando el objetivo, de sumar de a tres y espero que en el próximo partido en su estadio, estar entre los ocho. Me da tranquilidad y seguiremos por el mismo deseo de lograr el objetivo, ganar dentro y fuera de casa”.



El técnico pastuso Flabio Torres consideró que fue un partido “extraño” en donde el actuar de la terna arbitral no brindó las garantías para el desarrollo del compromiso, entendiendo que “las jugadas en pelota quieta, nos está quitando puntos valiosos, por lo que debemos corregir estas acciones”, reconociendo que el equipo está jugando con el alma y deja todo en la cancha.



El quindiano Alexander Ospina, designado como el árbitro central, supo llevar el partido sin ningún inconveniente, hasta el minuto 30 del segundo tiempo cuando se equivoca al anular el gol legítimo de Félix Garcia por insinuación del asistente Herminsul Calderón y luego pita un penal a favor de Pasto muy dudoso.



Deportivo Pasto 3 / Cali 4



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6); Johnny Hinestroza (6), Félix García (6), Diego Peralta (6) y Harrinson Canchimbo (6); Marcos Aguirre (7), Luis Sierra (6), Yesus Cabrera (7), Juan Pablo Ramírez (6), Robín Ramírez (6) y Gaston Cellerino (6). DT: Flabio Torres Sierra.



Cali: Pablo Mina (6); Didier Delgado (6), Danny Rosero (5) Néstor Moiragui (6); John Lucumí (6), Jeyson Angulo (7), Andrés Perez (7), Daniel Giraldo (5), Christian Rivera (5) Nicolás Benedetti (7), y Jefferson Duque (8). DT: Héctor Cárdenas



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: John Valencia (5) por Luis Sierra (10 ST), Cristian Dájome (5) por Marcos Aguirre (14 ST).



Cambios en Cali: Abel Aguilar (6) por Cristian Rivera (14 ST), Fabian Sambueza por Nicolás Benedetti (23 ST), Miguel Murillo por Jefferson Duque (34 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Harrinson Canchimbo (8 PT), Yesus Cabrera, de penal (33 ST), Gastón Cellerino (42 ST), John Valencia (48 ST autogol).



Goles de Deportivo Cali: Jefferson Duque (30 PT, Y 7 ST), Jeison Angulo (36 ST),



Amonestados: Luis Sierra, Robin Ramírez, (Deportivo Pasto), Didier Delgado, Andrés Pérez, Pablo Mina, Daniel Giraldo, (Deportivo Cali). Expulsados: no hubo.



Detalle: Pese a la derrota, los aficionados salieron tranquilos, reconociendo la forma como jugó el Deportivo Pasto, aunque muy diferente al partido que le ganó al América, ocho días atrás.



Figura: Jefferson Duque

Estadio: Libertad. Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Alexander Ospina (6).



RAMIRO ROSERO ARTEAGA