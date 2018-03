Cali mandó al Tolima a vivir una semana de pasión

Nuevamente Tolima volvió a caer derrotado como local, en un juego donde el desespero y la falta de cabeza fría de los atacantes pijaos se estrellaron con un aplicado Deportivo Cali, los dirigidos por Gerardo Pelusso se llevaron la victoria con una solitaria anotación de José Sand.



Muy equilibrado el arranque del juego en la fría tarde que arropaba el partido entre Tolima y Cali, en el local se hacía importante el Venezolano Yohandry Orozco, quería asociarse con los hombres de ataque del vinotinto y oro, buscando explotar las descargas por los costados para aprovechar la velocidad de Sebastián Villa y la potencia de Marco Pérez.

La tenencia del balón era necesaria para el dueño de casa, tomando en cuenta el planteamiento del Cali, que esperaba con cinco hombres en la zona posterior, cerrando los espacios para maniobrar el rival.



Con el transcurrir de los minutos los dirigidos por Pelusso, fueron tomando presencia en la fase ofensiva, hacían un buen trabajo de referencia de los volantes de armado del Tolima y salían rápido a buscar el área Pijao, Tolima comenzaba a mostrar desconcentración para llegar a predios de Pablo Mina.



El verdiblanco se tomaba confianza y aguantaba bien la intención del Tolima, pero sin renunciar a generar opciones de anotación, en esa línea a los 44 minutos una salida por el costado izquierdo a través de Jhon Mosquera es culminada con un centro al área donde apareció el goleador de la edición anterior de Copa Libertadores, el Argentino José Sand desvío al lado contrario del portero Montero el balón y con esa victoria parcial se fueron al descanso.

Cali se afianzó y aguantó con orden

Tolima salió con muchas ganas y poca claridad a buscar el empate, y eso le hacía un poco más fácil la tarea a los azucareros, arrancando el segundo tiempo el técnico Gerardo Pelusso, reforzó la línea de contención para cortar el circuito de armado del local.



Alberto Gamero se la jugó con una variante arriesgada, sacó a Rafael Carrascal de flojo partido e ingresó a Cleider Álzate, dejando solo a Luis Paz como volante de marca, y adelantando unos metros a Marco Pérez.



Esa variante dejó al equipo desbalanceado y en dos oportunidades el Cali por poco cobra y aumenta el marcador, el esquema del visitante era rígido, no daba espacio entre líneas y apostaba por el contra ataque.



El técnico Gamero se dio o cuenta de la falta de contención y equilibró las cargas con el ingreso de Rafael Robayo, pero no tuvo claridad y orden en la función de armado y ataque, las entregas erráticas, malos centros y pésimas decisiones en el último cuarto de cancha se conjugaron para no poder revertir el marcador en contra.



Tolima sumó la tercera derrota como local en 10 fechas, siguió por fuera del grupo de los ocho y aunque intenta y corre no encuentra el rumbo para hilar buenos resultados de forma consecutiva, Cali logró ganar por fin de visitante y con orden hizo ver mal a su rival.

Síntesis

Tolima 0 / Deportivo Cali 1



Tolima: Álvaro Montero (5); Nilson Castrillón (6), Luis Payares (6), Fainer Torijano (6), Omar Albornoz (6); Luis Paz (6), Rafael Carrascal (5), Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (6), Marco Pérez (6), José Erick Correa (5).

DT: Alberto Gamero.



Cali: Pablo Mina (6); Daniel Giraldo (6), Danny Rosero (6), Ezequiel Palomeque (6), John Lucumi (6), Jeison Angulo (5); Kevin Balanta (7), Cristian Rivera (5), Nicolás Benedetti (6), John Mosquera (6); José Sand (7).

DT: Gerardo Pelusso.



Amonestados de Tolima: Luis Payares (31 ST), Omar Albornoz (40 ST),

Amonestados de Cali: Danny Rosero (24 PT), Jeison Angulo (48 PT), Nicolás Benedetti (2 ST), Pablo Mina (47 ST).

Expulsados:

Partido: Bueno.

Cambios en Tolima: Cleider Álzate por Rafael Carrascal (18 ST), Robin Ramírez por Marco Pérez (27 ST), Rafael Robayo por Yohandry Orozco (32 ST).

Cambios en Cali: Carlos Caicedo (6) por Cristian Rivera (1 ST), Andrés Roa (6) por Jhon Mosquera (14 ST), Nicolás Roa por Nicolás Benedetti (35 ST).

Goles de Tolima:

Goles de Cali: José Sand (44 PT),

Figura: José Sand (7).

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 2000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Eder Vergara (6)



Guillermo González

Ibagué para EL TIEMPO