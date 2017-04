Cali goleó a Rionegro Águilas 3-0 en Palmaseca

Cali volvió a ganar en su estadio este sábado, pues derrotó 3-0 a Rionegro Águilas en la fecha 12 de la Liga I-2017.



Los hinchas del Palmaseca pasaron un susto en el minuto 2, pues Luis Páez remató de media distancia y Camilo Vargas tuvo que estirarse para atrapar el balón. Sin embargo, esa fue la única vez que el arquero bogotano apareció en el partido.

El cuadro ‘azucarero’ se resarció de ese mal momento y se acercó al pórtico de Ernesto Hernández con remates de media distancia de Nicolás Albarracín y Nicolás Benedetti, pero no llegaron con camino al gol.



Todo cambio al minuto 28, cuando Hanyer Mosquera le pegó un puño a Abel Aguilar en la espalda y el árbitro, Carlos Anaya, le mostró la tarjeta roja.



Desde ese momento, Rionegro resignó el ataque y se defendió. Por momentos, estuvo hasta con 9 jugadores en su área para que Cali no marcara gol.



La segunda parte fue un monólogo del cuadro de Héctor Cárdenas. Sus dirigidos atacaban constantemente por las bandas. Al 55, por la izquierda apareció Benedetti, pero su disparó salió muy desviado.



Seis minutos después por fin pudieron celebrar los hinchas ‘azucareros’. Fabián Sambueza le dio un pase a Luis Manuel Orejuela, quien lanzó un ‘buscapiés’ hacia el centro del área chica, y allí conectó Jefferson Duque, sacando la casta de goleador.



Pero Cali no se detuvo ahí y sacó ventaja del hombre de más que tenía en el terreno de juego. Al 79, Miguel Murillo recibió de Abel Aguilar un bonito pase, y el delantero anotó un tanto más, el de la seguridad.



Y con Rionegro entregado, con Ernesto Hernández visiblemente frustrado llegó el tercero del cuadro caleño. Máyer Candelo eludió a Juan ‘Ganiza’ Ortiz y a Luis Mosquera y sacó un gran remate con la izquierda para que la felicidad de los hinchas fuera total.



Cali llegó a los 19 puntos y se trepó a la tercera posición, mientras que las ‘águilas’ siguen en 11 enteros.



