Millos, con las botas puestas, cayó 2-0 en Cali

Este sábado se llevó a cabo el partido por la fecha 5 entre el campeón Millonarios contra el Deportivo Cali, el equipo bogotano cayó como visitante en Palmaseca 2-0, el equipo de Hugo Gottardi se quedó con 10 hombres desde el minuto 17.

Los primeros minutos del encuentro fueron de estudio para ambos equipos, Deportivo Cali trataba de imponer su juego para que la visita no se sintiera cómoda en Palmaseca.



En el minuto 17 Nicolás Benedetti quedó mano a mano con el portero Faríñez, antes de rematar Domínguez lo empuja y el árbitro decreta pena máxima y expulsión para el volante del equipo bogotano. José Sand cobra y el equipo del Valle se pone arriba en el marcador, 1-0 para el Cali.



Luego del gol el volante Montoya fue sustituido por Anier Figueroa, De los Santos pasa a la mitad de la cancha. Millonarios comenzó a presionar la salida del local, Huérfano se hace importante en los relevos del equipo bogotano.



Nicolás Benedetti tuvo otra gran posibilidad para aumentar el marcador, prefirió optar por el pase a Jhon Mosquera, quien no pudo rematar con claridad, se salvó Millonarios.



Poco a poco fue pasando el tiempo y con un buen ritmo terminó el primer tiempo, Huérfano y Silva los dueños de la mitad en Millonarios. En la segunda parte las emociones llegan a favor del equipo campeón de Colombia, de pelota quieta y tras un tiro de esquina al minuto 60 se salva el conjunto de Pelusso.



El trabajo del mediocampo capitalino estuvo a la altura del encuentro, los dirigidos por Gerardo Pelusso no encontraron soluciones para hacerle frente al partido con un hombre de más. El equipo local perdió a Abel Aguilar, al minuto 79, y tuvo muchas dificultades para superar a los bogotanos.



En los últimos minutos, sobre el descuento, Jhon Mosquera pudo aprovechar un contragolpe y poner el resultado a su favor, 2-0 para el conjunto del Valle. Millonarios se fue de Palmaseca con un sabor amargo por el desarrollo del partido, una derrota que no suma para la tabla de posiciones.





DEPORTES