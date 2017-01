Prográmese: los partidos de la Liga que usted no puede perderse

La Dimayor presentó esta semana el nuevo calendario de juegos de la fase todos contra todos de la Liga Águila, el cual se desarrollará en 20 fechas que se jugarán entre este 5 de febrero y el 28 de mayo.

Si bien hay mayor atractivo en algunos duelos con el regreso de América de Cali a la primera categoría, ya hay críticas porque el duelo más atractivo de la primera fecha, entre Nacional y Santa Fe, fue aplazado.

Lo mismo pasa en la segunda fecha con el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. Aún no tiene una fecha definida de juego debido a que el club embajador se juega su paso, ese mismo 8 de febrero, a la fase de grupos de la Copa Libertadores contra el Atlético Paranaense de Brasil. (Vea aquí el calendario completo).

Sin embargo, hay otros atractivos juegos que usted no se podrá perder en los próximos cuatro meses. (Lea también: Sorteo e improvisación... (Opinión)).

En febrero 5, Millonarios debutará en El Campín y recibirá a un renovado Independiente Medellín. En la fecha 3, el juego más atractivo será América contra Junior en el Pascual Guerrero. En el Atanasio Girardot de Medellín, el ‘rojo de la montaña’ se enfrentará al Once Caldas, el 19 de febrero. Finalmente, Nacional recibirá a Junior, el 22 de febrero, y cuatro días después se enfrentará Junior contra Millonarios en Barranquilla.

Marzo será un mes de grandes partidos. El 5, América recibirá a Nacional y el 12, visitará en Bogotá a Millonarios. Además, la fecha número 10 –que se jugará el 19 de marzo– será la de los clásicos regionales: Cali vs. América, Nacional vs Medellín y Millonarios vs Santa Fe serán los juegos a ver.

El 9 de abril, el plato fuerte lo darán, en la fecha 12, Millonarios y Nacional. Para el 16 de abril, América vs. Once Caldas será el duelo más llamativo y el 23 de abril Cali y Junior se robarán el protagonismo de la fecha 14.

Mayo traerá otros juegos importantes como Santa Fe contra Junior, el 7 de mayo; América contra Cali, el 10 de mayo; América contra Santa Fe, el 21 de mayo; así como Cali vs. Millonarios, y Medellín vs. Nacional en la última fecha del 28 de mayo.

De momento, solo se conocen dos aplazamientos de juegos, pero es probable que la Dimayor dé nuevas fechas por cuenta de los equipos que participan en Copa Libertadores, como Nacional, Medellín, Santa Fe, Millonarios y Junior.

ELTIEMPO.COM