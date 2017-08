Bucaramanga logró un triunfo clave contra Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera saltaron al terreno de juego para disputar el clásico regional. Los dos oncenos con realidades diferentes aspiraban obtener la victoria, para alejarse de la zona del descenso en el caso del onceno leopardo y permanecer en el grupo de los ocho por parte del equipo aurinegro.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que con tenencia de balón intentó permear la sólida defensa del equipo Alianza Petrolera, que se mostró como un onceno ordenado en marca en cada uno de los sectores de la cancha.



Sobre la parte media del primer tiempo, Alianza Petrolera manejó los ritmos del partido evitando que el equipo leopardo encontrara pequeñas sociedades en el medio campo y evitando el volumen ofensivo sobre su propia área. Ahora bien, en el minuto 26 Alianza Petrolera por intermedio de Roger Torres desperdicia opción clara de gol, cuando el jugador aurinegro estrelló el balón sobre el horizontal.



Alianza Petrolera sobre el minuto 43 tuvo opción clara de gol por intermedio de Cesar Arias, en balón que se estrella sobre vertical derecho de la portería leoparda. De esta forma, terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos, que en el caso de Bucaramanga, generó dos opciones de gol y para el visitante tres oportunidades de convertir, que no pudo concretar.



Para la segunda mitad, Atlético Bucaramanga impuso una actitud más ofensiva, es así como en el minuto 8 del segundo tiempo marca gol por intermedio de Yulián Mejía quien remató fuerte para convertir sobre el ángulo superior derecho del portero Grazziani que se quedó sin opción.

Sobre la parte media del segundo tiempo, Alianza Petrolera adelantó sus líneas para intentar conseguir el gol de la igualdad, con la apertura de la cancha por los costados logró inquietar en dos oportunidades la portería adversaria. De otra parte, Atlético Bucaramanga conservó el orden en defensa y con pequeñas sociedades en el medio campo, generó dos opciones del gol que no puedo convertir para ampliar el marcador a su favor.



Culminó el partido con la victoria uno por cero para Atlético Bucaramanga que en el segundo tiempo impuso condiciones y supo administrar el resultado a su favor. Alianza Petrolera un digno rival que por instantes del partido propuso fútbol ofensivo sin encontrar el camino del gol.



Síntesis.



Atlético Bucaramanga 1 – Alianza 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (6), Jeison Palacios (6), Fabio Rodríguez (6), Yulián Anchico (6), Harlin Suárez (6), Brayan Rovira (6), John Pérez (5), Yulián Mejía (7) y Sergio Romero (5). DT: Jaime de la Pava.



Alianza Petrolera: Pier Grazziani (6), Carlos Riascos (6), Luciano Ospina (6), Daniel Briceño (5), Cristian Flórez (6), Juan Ríos (5), Nicolás Palacios (4), Roger Torres (5), Diego Barreto (5), Estefano Arango (4) y Cesar Arias (5).

DT: Jorge Luis Bernal.



Partido: bueno.

Goles: Atlético Bucaramanga: Mejía (8 ST).

Cambios Atlético Bucaramanga: Franco Arizala (6) por Pérez (15 ST), Jonathan Estrada por Romero (24 ST) y Henry Obando por Mejía (38 ST).

Cambios Alianza: Fredy Flórez (5) por Palacios (1 ST), Yhormar Hurtado por Torres (24 ST) y Jonathan Álvarez por Arango (33 ST).

Expulsados: no hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Mejía (26 PT), Palacios (32 PT) y Anchico (25 ST).

Amonestados Alianza: Palacios (25 PT), Arias (32 PT) y Riascos (3 ST).

Detalle: Atlético Bucaramanga se distancia en 8 puntos de la zona de descenso.

Figura: Yulián Mejía Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 12.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Wilson Lamouroux (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para El Tiempo

Bucaramanga.