Bucaramanga, en buen compromiso, igualó 0-0 con el líder Nacional

Atlético Bucaramanga y Nacional saltaron al gramado del estadio Alfonso López en medio de una fiesta multicolor, en la que se destacaban las camisetas amarillas que engalanaron de color oro las tribunas del escenario deportivo. El equipo leopardo llegaba con la imperiosa necesidad de una victoria mientras que el verdolaga exponía su liderato en condición de visitante.



Tras el sonido del silbato del juez central del compromiso rodó el balón para un partido que en los primeros minutos evidenció para Bucaramanga que con tenencia de balón y presión en campo adversario generó volumen ofensivo, mientras que Nacional apelando a las transiciones rápidas inquietó en dos oportunidades la portería local.

Sobre el meridiano de la primera parte, el conjunto antioqueño, con un poco más de tenencia de balón, intentó en la apertura de la cancha por los costados llegar sobre la portería de Ojeda, encontrándose con el orden defensivo expuesto por el onceno leopardo.



Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles, en un partido que se disputó en gran parte en la media cancha, con pocas opciones claras de gol, pero con bastante orden táctico por parte de los dos oncenos.

Para el segundo tiempo Nacional mantuvo la tenencia de balón en los primeros minutos, pero sin encontrar espacios en el último cuarto de cancha, Bucaramanga un poco más cauteloso cedió terreno pero apeló al contragolpe como estrategia ofensiva.



Sobre el minuto 21 de la segunda mitad el local tendría la opción más clara de gol, cuando Jhon Pérez estrelló un balón sobre el horizontal de la portería de Monetti, desperdiciando la posibilidad de abrir el marcador.



Por su parte, el conjunto verdolaga con el ingreso de Ramírez intentó recuperar la tenencia de balón que perdió frente a un Bucaramanga que con mayor presencia en el último cuarto de cancha dominó a su rival pero sin lograr convertir.



Terminaría el compromiso con el empate 0-0, entre dos oncenos que le apostaron a lo táctico, en el Bucaramanga fue más incisivo en la segunda parte, pero encontró a un ordenado rival que administró el resultado sumando un punto en condición de visitante para llegar a 20 puntos en la punta de la tabla.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 0 – Nacional 0

Bucaramanga

Luis Ojeda (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (6), Víctor Castillo (6), Juan Jiménez (6), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (7) y Franco Arizala (5).

DT: Diego Cagna.

Nacional

Fernando Monetti (6), Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Diego Braghieri (6), Christian Mafla (6), Gonzalo Castellani (6), Jorman Campuzano (6), Macnelly Torres (5), Bladimir Hernández (5), Reinaldo Lenis (6) y Andrés Rentería (6).

DT: Jorge Almirón.

Partido: Bueno.

Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.

Goles Nacional: No hubo.

Cambios Atlético Bucaramanga: Michael Rangel (5) por Arizala (15 ST) y Yilmar Filigrana por Jiménez (33 ST).

Cambios: Nacional: Aldo Ramírez por Torres (23 ST), Jeison Lucumí por Lenis (36 ST) y Raul Loaiza por Castellani (41 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.

Expulsados Nacional: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Rodríguez (43 PT) y Gómez (27 ST).

Amonestados Nacional: Castellani (21 PT), Braghieri (9 ST) y Rentería (18 ST).

Detalle: Atlético Bucaramanga registró la mayor asistencia desde su retorno al remodelado estadio Alfonso López.

Figura: Sherman Cárdenas Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 23.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (7)



Por: JULIÁN CARREÑO

EL TIEMPO Bucaramanga