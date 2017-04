Bucaramanga derrotó a Pasto y sigue en la lucha por entrar a los ocho

Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto se enfrentaron en un compromiso que durante la semana despertó todo tipo de opiniones, debido a la presencia del técnico Flabio Torres y otros jugadores que militaron en la pasada temporada con el equipo leopardo.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Deportivo Pasto que con tenencia de balón y presión alta obligó a retroceder al equipo Atlético Bucaramanga, que tuvo que acudir al juego por los costados, intentando sumar volantes en el último cuarto de cancha para tener superioridad numérica en el frente de ataque.

En el minuto doce después de un potente remate de Gabriel Gómez que se estrelló en el vertical derecho, Jhon Pajoy tomó el rebote y definió con fuerte remate al palo de la mano izquierda del portero Andrés Mosquera que se quedó sin opción, de esta forma, el conjunto leopardo se fue adelante en el marcador.



Sobre el meridiano de la primera mitad Deportivo Pasto acudió a las transiciones rápidas entre defensa y ataque para llegar con sorpresa sobre la portería adversaria. El conjunto auriverde manejó los ritmos del partido con orden defensivo y tenencia de balón en el medio campo.



En el minuto 41 fue amonestado por segunda vez y por ende expulsado el jugador Henry Obando, después de sujetar a Daniel Cataño. El primer tiempo terminó con la victoria parcial uno por cero para Atlético Bucaramanga que se fue al descanso con un hombre menos.



En la segunda mitad la iniciativa fue para el visitante que adelantó líneas e impuso la superioridad numérica en el último cuarto de cancha, Bucaramanga se replegó con doble línea de cuatro para aguantar en el fondo los ataques de su rival.



Sobre la parte media del segundo tiempo Atlético Bucaramanga fortaleció su fase defensiva, replegándose y dejando toda la iniciativa a Deportivo Pasto. El partido culminó con la victoria uno por cero a favor de Atlético Bucaramanga que se vio obligado a implementar durante 50 minutos un esquema netamente defensivo. Aunque Deportivo Pasto tuvo el balón no fue claro en el último cuarto de cancha y fue absorbido por la marca del onceno leopardo.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Deportivo Pasto 0



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6), Henry Obando (5), Marlon Torres (6), Jeisson Palacios (6), Christian Mafla (6), Yulian Anchico (6), Gabriel Gómez (6), Jossymar Gómez (5), Yulian Mejía (5), Jhon Pajoy (7) y Jhony Cano (5).

D.T.: Fernando Castro.



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera (6), Yonni Hinestroza (6), Félix García (6), Luis Payares (5), Harrinson Canchimbo (6), Carlos Giraldo (6), Víctor Cantillo (6), Daniel Cataño (6), Yamilson Rivera (5), Yesus Cabrera (5) y Santiago Tréllez (5).

D.T.: Flabio Torres.



Partido: Regular.



Goles Bucaramanga: Pajoy (12 PT).



Goles Pasto: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Davinson Monsalve (5) por Cano (45 PT), Harlin Suarez por Mejía (20 ST) y Jhon Pérez por Pajoy (47 ST).



Cambios Pasto: Cristian Rivera por Giraldo (18 ST), Wilberto Cosme por Cabrera (21 ST) y Sebastián Fernández por Cataño (38 ST).



Expulsados Bucaramanga: Obando (41 ST).



Expulsados Pasto: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Anchico (23 PT), Obando (26 y 41 PT) y Otero (47 ST).



Amonestados Pasto: Hinestroza (27 ST) y García (39 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga igualó en puntos a Deportivo Pasto en la tabla del descenso.



Figura: Jhon Pajoy delantero de Atlético Bucaramanga.



Estadio: Álvaro Gómez Hurtado.



Asistencia: 6.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Alexander Ospina (6).



Por: JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.