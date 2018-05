Bucaramanga y Rionegro se despidieron de la Liga: empataron 2-2

Tras el sonido del silbato del juez central rodaría la esférica para un partido en el que en los primeros minutos evidenciaron la iniciativa para Rionegro que con tenencia de balón fue más incisivo en el frente de ataque. De otra parte, Atlético Bucaramanga se mostró con seguridad en defensa y esperando en dos cuartos de cancha a su rival.



Ahora bien, el primer gol del partido lo anotó Rionegro sobre el minuto 17 de la primera parte, a través, de Leandro Velásquez quien eludiendo a un defensor remata fuerte al palo de la mano izquierda para decretar el uno por cero a favor del visitante.

Sobre el minuto 23 de la primera mitad Rionegro anotaría el dos por cero a favor, tras un cobro de tiro libre en el que se levanta y de cabezazo logra convertir Humberto Osorio sobre el palo mano derecha de Aguirre que veía caer su portería por segunda ocasión.



Terminaría el primer tiempo con la victoria dos por cero a favor de Rionegro que fue un equipo práctico y logró complicar a un débil Atlético Bucaramanga.



Para la segunda mitad Atlético Bucaramanga tuvo a iniciativa, sin embargo fue poco efectivo en el último cuarto de cancha. Rionegro apeló al contragolpe, buscando un gol más que lo acercara a la posibilidad de clasificar dentro de los ocho.



Sobre el minuto 32 de la segunda parte Atlético Bucaramanga encontraría el gol del descuento por intermedio de Marlon Torres, quien después del cobro de tiro de esquina, logra impactar de cabeza sobre el palo de la mano izquierda del portero Valencia que se quedó sin opción y de esta forma decretar el dos por uno a favor del equipo visitante.



En el minuto 39 del segundo tiempo Atlético Bucaramanga convertiría el gol de la paridad con un soberbio gol de Sergio Romero quien impacto de 30 metros sorprendiendo al portero Valencia, donde el balón supera su humanidad y rosa el horizontal para anidarse en la portería visitante, decretando el dos por para el equipo leopardo.



De esta forma, Terminaría el partido y el semestre para los dos equipos en contienda que con el empate dos por dos, quedaron eliminados de la posibilidad de seguir luchando por el título de la liga I- 2018.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Rionegro 2

Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Lewis Ochoa (5), Marlon Torres (6), Martín González (5), Fabio Rodríguez (5), Brayan Rovira (5), Víctor Castillo (5), Jhoan Caballero (4), Sherman Cárdenas (5), Franco Arizala (5) y Michael Rangel (4).

DT: Adolfo Holguín.



Rionegro Águilas: Juan Valencia (5), Daniel Muñoz (5), Jhony Acosta (6), Fernei Ibarguen (5), Luis Mosquera (6), Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (6), Leandro Velásquez (7), Omar Vásquez (5), Johan Jiménez (7) y Humberto Osorio (6). DT: Hernán Torres.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Torres (32 ST) y Romero (39 ST).



Goles Rionegro: Velásquez (17 ST) y Osorio (23 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Kevin Salazar (6) por Caballero (29 ST), Dairyn González (4) por González Martín (1 ST) y Sergio Romero (6) por Arizala (11 ST).



Cambios Rionegro: Yilton Díaz por Jiménez (26 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Rionegro: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Ojeda (emergente 32 PT), Castillo (8 ST), Rovira (21ST), Rodríguez (23 ST) y Torres (30 ST).



Amonestados Rionegro: No hubo.



Detalle: Marlon Torres anotó segundo gol con la camiseta de Atlético Bucaramanga en la liga colombiana.



Figura: Leandro Velásquez Rionegro Águilas (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (7).



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga