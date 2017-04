Bucaramanga quiere meterse en los ocho en su visita a Rionegro

Antioqueños y santandereanos abrirán la jornada dominical, a las 2:00 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Es la oportunidad, para el técnico de Águilas Juan Eugenio Jiménez, de enderezar el barco que dejó el anterior entrenador Néstor Otero. En la fecha pasada, contra Santa Fe, el equipo de Jiménez empató 2-2 en condición de visitante.

El estratega le pidió a sus dirigidos obtener con urgencia los tres puntos en juego. El técnico apelará de nuevo a los jugadores más jóvenes, pues consideró que tuvieron un buen desempeño el fin de semana pasado. Así entonces, volverán a estar en la nómina titular los juveniles Juan Diego Giraldo y Esteban Orozco, quienes además son oriundos de la región del oriente antioqueño, en donde las Águilas tienen su asentamiento.



Juan Diego Giraldo, oriundo del municipio de El Peñol, quien tuvo un buen desempeño y fue fundamental en el buen desarrollo del partido frente a Santa Fe, recordó: “Fue un partido complicado, hubo un gran trabajo del equipo. Obtuvimos un punto valioso, debemos seguir trabajando porque seguimos en la pelea, pues esto aún no se acaba", confesó Giraldo.



Esteban Orozco, zaguero central y nativo de Rionegro, quien debutó con tan solo 17 años el pasado 12 abril en la tercera fecha de la Copa, señaló: “Me siento muy feliz de haber cumplido el sueño de debutar con el equipo profesional. Nosotros tenemos un buen, todavía tenemos una luz de esperanza para clasificar”.



Para el técnico Eugenio las cosas van a estar difíciles, pero confía en que la actitud del equipo y la juventud de los jugadores serán las fortalezas para poder conseguir una victoria.



“Va a ser un juego supremamente complicado. Bucaramanga es un equipo muy aguerrido, que se le ha imprimido una mentalidad de orden y presión. He observado que tienen tenencia de balón y proponen juego ofensivo. Este domingo queremos salir adelante y mejorar. Lo importante es que la ambición y la actitud del grupo se mantenga. Queremos llegar fortalecidos en la parte mental y física. Tenemos que zafarnos de tanto temor y convencernos que tenemos con qué ganar”, concluyó Jiménez.

Bucaramanga por los tres puntos

Atlético Bucaramanga visita a Rionegro Águilas con el objetivo de obtener los tres puntos e ingresar al grupo de los ocho mejores de la liga I-2017. Los leopardos buscan llegar a 22 puntos y encontrar una casilla dentro del grupo selecto.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana fueron divididas en trabajo específico por líneas, se busca que el equipo ratifique la solidez defensiva y que encuentre los caminos a gol, a través, de las transiciones rápidas entre defensa y ataque, por lo menos eso fue lo evidenciado en el trabajo de campo durante los últimos tres días.



“Vamos a buscar un resultado positivo, que nos permita seguir en la disputa por un cupo dentro de los ocho mejores. Rionegro es un equipo de cuidado, si bien es cierto no le han salido las cosas, es un rival que te disputa el partido hasta el último minuto, por eso debemos estar atentos y hacer una buena tenencia de balón, para ser contundentes en el frente de ataque”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Fernando Castro.



Ahora bien, el equipo leopardo afronta serias dificultades puesto que dispone de una nómina muy reducida para disputar la copa y la liga, especialmente en este último torneo, tiene varios jugadores lesionados y hay que sumarle la ausencia de Henry Obando quien fue expulsado la fecha anterior. En este orden de ideas, se buscan alternativas que permitan realizar una buena presentación.



“Los jugadores sabemos que es muy importante obtener un buen resultado frente a Rionegro, por eso hemos trabajado fuerte y nos hemos preparado física y tácticamente, para hacer una excelente presentación y poder ganar los tres puntos que necesitamos con urgencia”, afirmó el delantero leopardo Jhon Pajoy.



Así pues, Atlético Bucaramanga buscará tres puntos para comenzar a ser protagonista dentro de los ocho mejores del campeonato, para ello deberá vencer a domicilio a Rionegro Águilas, equipo que no ha realizado un buen torneo.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Luis Mosquera, Fabián Viáfara, Edwin Peraza, Fabio Rodríguez; Jhon Javier Restrepo, Juan Giraldo, Alexander Sánchez, Esteban Orozco y Luis Hurtado; Johan Jiménez.

DT: Juan Eugenio Jiménez.



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Jeison Palacios, Marlon Torres, Davinson Monsalve, Cristian Mafla, Gabriel Gómez, Yulián Anchico, Jossymar Gómez, Yulián Mejía, Jhon Pajoy y Jhonny Cano.

D.T.: Fernando Castro.



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro



Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.