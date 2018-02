Bucaramanga rescató un punto en casa, empató 2-2 con Leones

Leopardos y leones se vieron las caras en el duelo de felinos válido por la fecha cuatro de la liga I – 2018. El onceno auriverde pisaría el terreno de juego con la firme intención de obtener la victoria, mientras que la escuadra visitante tenía el objetivo de sumar frente a un rival directo en la zona del descenso.



Una vez rodó el balón en el estadio Alfonso López de la ciudad “bonita”, el conjunto leopardo se mostró con la iniciativa de juego, pero fue Leones quien en el minuto tres de la primera parte logra anotar el gol para el visitante, después de un cabezazo del jugador Felipe Aguirre quien depositó la esférica sobre el palo mano derecha del portero Ojeda.

Atlético Bucaramanga empató 2-2 con Leones en la fecha 4 de la Liga I-2018. Foto: Jaime Moreno / CEET

Sobre el minuto seis Atlético Bucaramanga desperdicia opción clara de igualar el marcador, después de un penal sancionado por el juez central, el encargado el cobro fue el jugador Sergio Romero, quien remató fuerte al palo mano diestra del portero Cadavid, quien atajo el cobro, ahogando el grito de gol para el local.



Ahora bien, en el minuto 21 Leones desperdicia opción cara de gol en los pies del jugador Wilmar Cruz, Atlético Bucaramanga, con el paso de los minutos en la primera mitad, se mostró impreciso y errático, sin ideas en el medio campo, mientras su rival crecía en confianza y apelaba al contragolpe, para intentar vulnerar la portería adversaria.



En el minuto 32 de la primera mitad, Leones convierte el segundo gol, después de un balón que filtran en medio de los centrales y es el jugador Wilmar cruz quien remata fuerte, al palo de la mano izquierda de Ojeda, que vio caer su portería por segunda vez.

Así pues, terminaría el primer tiempo con la derrota parcial dos por cero para Bucaramanga que fue un equipo desconocido y sin ideas en la cancha, frente a un rival ordenado tácticamente y efectivo en el último cuarto de cancha.



Para la segunda mitad Atlético Bucaramanga con dos variantes buscó darle mayor dinámica al frente de ataque y generar volumen ofensivo, entre tanto, Leones mantuvo su orden táctico y jugó apelando a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



En el minuto 19 de la segunda parte el onceno leopardo descontó en el marcador por intermedio de Yilmar Filigrana, quien ingresando al área remató rasante y fuerte al palo de la mano derecha del portero Cadavid, para decretar el dos por uno para el local.

Ahora bien, Atlético Bucaramanga encontraría el segundo gol de la tarde por intermedio de Jhoan Caballero, quien en el minuto 31 sacó un fuerte remate de pierna derecha, para decretar el dos por dos sobre el palo de la mano diestra del arquero Cadavid.



Terminaría el partido con el empate a dos goles entre Bucaramanga que en el segundo tiempo mejoró en su producción futbolística y tenencia de balón, mientras que Leones durante los



noventa minutos fue un equipo con orden y que jugó al contragolpe para hacer daño a su rival. De esta forma Bucaramanga sigue cediendo terreno en la tabla del descenso y cada vez con menos cohesión como equipo.

Síntesis.

Atlético Bucaramanga 2 – Leones 2



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda (6), Lewis Ochoa (6), Marlon Torres (5), Martín González (5), Fabio Rodríguez (5), Jeferson Torres (4), Gabriel Gómez (5), Jhoan Caballero (7), Sherman Cárdenas (6), Sergio Romero (5) y Michael Rangel (5).

DT: Diego Cagna.



Leones: Arled Cadavid (6), Daniel Osorio (6), Felipe Aguirre (6), Edisson Restrepo (6), David Montoya (6), Felipe Jaramillo (5), Sebastián Gómez (6), Roger Lemus (5), Jeison Medina (6), Wilmar Cruz (6) y Jhon Sánchez (6).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Filigrana (19 ST) y Cadavid (31 ST).



Goles Leones: Aguirre (3 PT) y Cruz (32 PT).



Cambios Atlético Bucaramanga: Brayan Rovira (5) por Torres (1 ST), Yilmar Filigrana (6) por Gómez (10 ST) y Juan Jiménez por Romero (18 ST).



Cambios Leones: Dayron Mosquera por Cruz (21 ST), Yeison Zabaleta por Lemus (26 ST) y Eliécer Espinosa por Medina (36 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Leones: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Rangel (24 PT) y González (18 ST).



Amonestados Leones: Osorio (45 PT), Cruz (20 ST) y Gómez (46 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga llegó a once fechas sin conocer la victoria en la liga colombiana.



Figura: Jhoan Caballero Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 6.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Heider Castro (6).





Julián Carreño.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.