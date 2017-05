Atlético Bucaramanga vive en la Liga, ganó 1-0 a Equidad

Atlético Bucaramanga y Equidad saltaron al terreno de juego con el objetivo de continuar con posibilidades en la disputa por la clasificación dentro de los ocho mejores de la liga I-2017. La necesidad de la victoria era para el leopardo, que estaba obligado a sumar los tres puntos y hacer respetar su condición de local.

El pitazo inicial decretó el comienzo del partido en donde Equidad tuvo la iniciativa y el manejo de las acciones del partido, Atlético Bucaramanga, se replegó con orden en defensa e intentó generar transiciones rápidas entre defensa y ataque para sorprender a su rival.



Sobre el minuto 12 de la primera mitad, el juez central del compromiso decretó pena máxima favor del local, el encargado del cobro fue Jhon Pajoy quien remató fuerte, al palo de la mano izquierda, errando el cobro y de paso la posibilidad de anotar para Atlético Bucaramanga.



Ahora bien, con la tenencia de balón el onceno leopardo intentó en la salida por los costados generar volumen ofensivo, pero sin mayor claridad en el último cuarto de cancha. De otra parte, Equidad se vio obligado a retroceder y con doble línea de cuatro cedió el balón y la iniciativa a su rival. En el minuto 27 después de un cobro de tiro de esquina, el jugador Obando centra el balón al área chica y en medio de los centrales se levanta Jhony Cano y de fuerte cabezazo convierte gol al palo de la mano izquierda del portero Ruiz que se quedó sin opción.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero, para Atlético Bucaramanga que pese a errar pena máxima, le alcanzó para irse ganador en los primeros 45 minutos, ante Equidad que le faltó mayor producción futbolística.



Para la segunda mitad el libreto no cambió, Bucaramanga fue un rival incisivo sobre el marco adversario, generando dos opciones de gol que no pudo concretar. Ahora bien, Equidad apeló al juego fuerte y la presión en dos cuartos de cancha para restarle poder ofensivo a su rival.



Sobre el meridiano del segundo tiempo, Equidad arriesgó un poco más y fue un equipo que de manera progresiva fue ejerciendo presión alta, de esta manera, se acercó en un par de opciones sobre la portería leoparda. En el minuto 25 de la segunda parte fue expulsado del partido el jugador Dairin González quien recibió la segunda tarjeta amarilla y por ende la tarjeta roja, dejando a Equidad con diez hombres sobre el terreno de juego.



Terminaría el partido con la victoria uno por cero para Atlético Bucaramanga que fue un equipo práctico y seguro en defensa. Por otro lado, Equidad un onceno muy limitado en ataque que intentó con orden defensivo y poca afectividad encontrar el gol del empate.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 1 – Equidad 0



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (6), Henry Obando (6), Davinson Monsalve (6), Jeison Palacios (6), Christian Mafla (6), Yulian Anchico (6), Gabriel Gómez (6), Jhon Pérez (6), Yulian Mejía (5), Jhon Pajoy (6) y Jhony Cano (7).

D.T.: Fernando Castro.



Equidad: Esteban Ruíz (6), Walmer Pacheco (6), Oliver Fula (6), Dairin González (5), Andrés Correa (6), Mauricio Restrepo (6), Fabián Vargas (6), Stalin Motta (6), Jean Blanco (6), Neider Barona (5) y Carmelo Valencia (5).

D.T.: Arturo Boyacá.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Cano (27 PT).



Goles Equidad: No hubo.



Cambios Bucaramanga: Jossymar Gómez por Mejía (19 PT) y Harlin Suárez (6) por Anchico (46 ST).



Cambios Equidad: Diego Álvarez por Barona (18 ST) y Yessy Mena por Blanco (24 ST).



Expulsados Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Equidad: González (25 ST).



Amonestados Bucaramanga: Gómez (40 PT) y Monsalve (10 ST).



Amonestados Equidad: González (12 PT y 25 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga logra la séptima victoria en la liga I-2017.



Figura: Jhony Cano delantero de Atlético Bucaramanga.



Estadio: Álvaro Gómez Hurtado.



Asistencia: 1.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.