Once Caldas y un gran comienzo de Liga, derrotó 1-2 al Bucaramanga

Atlético Bucaramanga perdió en su casa este domingo por 1-2 contra Once Caldas, en duelo válido por la segunda jornada de la Liga I-2018. Los leopardos ‘estrenaron’ sus nuevas figuras, Michael Rangel y Sherman Cárdenas, pero no fueron suficientes para quedarse con el marcador.



El partido comenzó inclinando para el local, que se hizo con el control de la esférica, y nada más a los 3 minutos, el leopardo pudo abrir el marcador. Saque de banda de Lewis Ochoa, la pelota le llegó a Michael Rangel, quien la controló y luego habilitó a Jhon Pérez, que sacó un remate para vencer a José Fernando Cuadrado.

Los de Manizales no daban más de dos pasos seguidos, se mostraban imprecisos y eso trataba de aprovechar el local. Así fue como a los 10, en una acción en la que Sergio Romero peleaba un balón con Geisson Perea, éste último desvió la pelota con la mano y el juez de línea alzó la bandera para decretar penalti; el árbitro Never Manjarrés oficializó la decisión de su compañero.



Tras las protestas del visitante, Michael Rangel tomó la esférica para el cobro. El exJunior remató con derecha, en busca del poste izquierdo de Cuadrado, no obstante, el arquero ‘vallenato’ se estiró de buena forma y envió la esférica al tiro de esquina. Lamento en Rangel y alegría en el blanco-blanco.

Con esa acción, Once se animó así se aproximó al pórtico de Luis Ojeda, mediante un cabezazo de Yesus Cabrera. El duelo se hizo de ida y vuelta con el correr del reloj, puesto que Bucaramanga también generó una oportunidad con Pérez, que Cuadrado atajó de gran forma. También la tuvo Edder Farías, en la visita, pero Ojeda también respondió.



Después de varios intentos, los conducidos por Hubert Bodhert lograron su premio. En una pelota detenida y luego del borbollón en el área, Farías, finalmente, pudo embocar la pelota con dirección a la red, para el 1-1, al 38.



A los 38 y después del borbollón en el área, tras un cobro de costado, Farías finalmente pudo embocar la pelota al fondo de la red.



Para la segunda parte, el partido siguió con la misma intensidad, de ida y vuelta. Los dos clubes mostrando lo mejor de su repertorio, y de eso, el once sí aprovechó. Otra pelota de costado, Farías conectó de cabeza en el primer palo y ésta le quedó a Yesus Cabrera, quien eludió la marca de Dairín González para vencer la resistencia de Ojeda, para poner a ganar al conjunto manizaleño.

Ese gol del visitante, hizo que los búcaros volvieran al frente y por poco logran la paridad por medio de Rangel, quien tuvo varias oportunidades de marcar el segundo gol de su equipo.



Ray Vanegas remató de cabeza al minuto 12 de la segunda mitad, pero el portero del equipo local la envió al córner. El jugador de Once Caldas se perdió lo que era el tercer gol de su equipo en el partido.



José Fernando Cuadrado salvó el empate, hasta el momento, del equipo. Pérez remató de media distancia y el golero del blanco blanco tuvo que estirarse para sacar el balón al tiro de esquina. Bucaramanga, empezó a buscar más el partido y se acercaba de a pocos para el empate del encuentro.



Ojeda, también salvó en varias ocasiones el tercer tanto en contra para los leopardos. Sinisterra enganchó en el área y quedó solo frente al golero que envió el balón al córner al minuto 25 de la parte complementaria.



Los búcaros empezaron a buscar el empate, pero no fue suficiente. Los blancos se pararon bien en su zona del campo y no dejaron llegar a los locales. Además, los dirigidos por Bodhert llegaron a su segunda victoria del torneo. Por otro lado, también empezaro a sumar unidades importantes para la zona de descenso, parte en que están afectados este año.







