Santa Fe, en crisis de resultados en Liga: perdió 1-0 con Bucaramanga

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe saltaron al gramado del estadio departamental Alfonso López en lo que sería el duelo de “felinos” que cerraría la fecha seis de la liga I – 2018. El onceno leopardo buscaba la segunda victoria en línea y primera ante su afición, mientras que Santa Fe necesitaba sumar en condición de visitante.



Sonaría el silbato del juez central y rodaría la esférica en la cancha del onceno auriverde, los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que de una forma muy tímida intentaba llegar sobre portería contraria, entre tanto Santa Fe, ejerciendo presión en campo adversario logró restarle poder ofensivo al onceno leopardo.

Sobre el meridiano de la primera parte no existía un claro dominador del partido, Santa Fe muy aplicado tácticamente exhibía seguridad defensiva, mientras que Bucaramanga un tanto impreciso buscaba pequeñas sociedades en el medio campo para lograr mayor presencia sobre la portería adversaria.



Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles y escasas opciones de convertir por parte de los dos equipos, que llevaron el partido al medio campo para evitar dar espacios en el último cuarto de cancha.

Para la segunda parte, Atlético Bucaramanga logró convertir gol en el minuto 5, por intermedio de Franco Arizala, quien recibió un pase en el corazón del área por parte de Sherman Cárdenas y definió de forma rasante sobre el palo de la mano izquierda del portero Castellanos, para decretar el uno por cero a favor del equipo leopardo.



Ahora bien, Santa fe sobre el minuto 9 del segundo tiempo quedaría con diez hombres sobre el terreno de juego tras la expulsión de Wilson Morelo, quien vio la tarjeta roja, después de golpear al defensor leopardo Marlon Torres.

Atlético Bucaramanga con el ingreso de Yilmar Fiigrana buscaba darle mayor movilidad al frente de ataque con la intención de ampliar el marcador, sin embargo, Santa Fe con un jugador menos se replegó con dos líneas de cuatro y apeló al contragolpe como alternativa en ataque.



En el último minuto Michael Rangel desperdició una opción clara de marcar el segundo gol de la noche. De esta forma, terminaría el partido con la segunda victoria en línea para Atlético Bucaramanga uno por cero sobre un buen rival como Independiente Santa Fe que con once jugadores propuso un juego muy parejo. Bucaramanga llega con ocho puntos a la casilla número diez.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Santa Fe 0



Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (6), Gabriel Gómez (6), Jhoan Caballero (5), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (7) y Franco Arizala (6).

DT: Diego Cagna.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6), Carlos Arboleda (6), Javier López (6), William Tesillo (6), Leyvin Balanta (6), Sebastián Salazar (5), Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5), Jhon Pajoy (5), Jonathan Herrera (5) y Wilson Morelo (4).

DT: Gregorio Pérez.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Arizala (5 ST).



Goles Santa Fe: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Yilmar Filigrana por Caballero (23 ST), Juan Jiménez por Pérez (34 ST) y Michale Rangel por Arizala (40 ST).



Cambios Santa Fe: Anderson Plata (5) por Herrera (1 ST), Armando Vargas por Arboleda (21 ST) y Brayan Fernández por Pajoy (25 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Santa Fe: Morelo (9 ST).



Amonestados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Amonestados Santa Fe: Gordillo (41 PT), López (38 ST) y Tesillo (43 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga logra primera victoria de local y segunda en línea de la liga I -2018.



Figura: Sherman Cárdenas Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 13.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (6).





Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Bucaramanga