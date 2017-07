Bucaramanga en apuros: perdió 0-1 frente a Huila como local

Atlético Bucaramanga y Huila medirían fuerzas en compromiso válido por la quinta fecha de la liga II-2017. Los leopardos llegaban con la imperiosa necesidad de obtener la primera victoria del campeonato, mientras que Huila intentaría prolongar la crisis del leopardo, sumando en condición de visitante.

Los primeros minutos del partido registraron al minuto tres la lesión del portero leopardo Alejandro Otero quien debió retirarse dando ingreso, al minuto seis, del guardameta James Aguirre. De otra parte, Atlético Huila fue el equipo de la iniciativa con la salida constante por los costados y ejerciendo presión alta sobre el equipo local.Sobre el meridiano del primer tiempo, Atlético Bucaramanga con tenencia de balón intentó buscar pequeñas sociedades en el medio campo, para abrir espacios en el frente de ataque, generando dos aproximaciones sobre la portería adversaria.

Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que distribuyeron el control del partido, las opciones de gol y la tenencia del balón, en los primeros 45 minutos del partido.



Para la segunda mitad Atlético Bucaramanga mantuvo la tenencia de balón, pero sin presencia ofensiva en el último cuarto de cancha, mientras que Huila con transiciones rápidas entre defensa y ataque inquietó la portería adversaria en dos oportunidades.



Ahora bien, con el paso de los minutos la producción futbolística del onceno leopardo fue muy pobre, un medio campo sin tenencia de balón y escasa claridad en el frente de ataque, entre tanto, Huila que recuperó la tenencia de la esférica, generó espacios obligando al error del contrario y desgastando a su rival por medio de la movilidad en la mitad de la cancha.



Sobre el minuto 32 del segundo tiempo Atlético Huila convierte gol por intermedio de Sergio Almirón quien se levantó en medio de los centrales y de fuerte cabezazo al palo de la mano izquierda de Aguirre, decretó el uno por cero a favor del equipo visitante.



Terminó el partido con la victoria uno por cero para Atlético Huila que fue un equipo ordenado en defensa, con tenencia de balón y práctico en el frente de ataque. De otra parte, Atlético Bucaramanga un equipo desconocido, sin ideas en el medio campo y sin presencia en el último cuarto de cancha.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 0 – Huila 1



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero, Lewis Ochoa (4), Marlon Torres (5), Javier Barros (5), Fabio Rodríguez (5), Jefferson Torres (5), Brayan Rovira (5), John Pérez (4), Yulián Mejía (4), José Cortés (5) y Sergio Romero (4).

DT (e): Juan Carlos Conde.



Huila: Bréiner Castillo (6), Elvis Perlaza (6), Eddie Segura (6), Andrés Correa (6), Marvin Vallecilla (6), Ronaldo Tavera (6), Carlos Robles (6), Andrés Ricaurte (5), Jefferson Bedoya (6), Sergio Almirón (7) y Edison Palomino (6).



DT: Néstor Craviotto.



Partido: Regular.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Huila: Almirón (32 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6) por Otero (6 PT), Juan Manuel Sánchez (5) por Romero (9 ST) y Jonathan Estrada por Pérez (18 ST).



Cambios Huila: Carlos Ramírez por Correa (25 ST), Hamilton Valencia por Palomino (42 ST) y Davinson Lemus por Bedoya (43 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Huila: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pérez (27 PT), Cortés (40 PT) y Mejía (12 ST).



Amonestados Huila: Almirón (30 ST), Ramírez (31 ST) y Tavera (36 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga en cinco fechas no conoce la victoria en la liga II-2017.



Figura: Sergio Almirón delantero de Atlético Huila (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Gustavo González (7).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.