Millonarios rescató un punto en Tunja, igualó 1-1 contra Chicó

Millonarios, el campeón volvió a competencia en el fútbol colombiano, y aunque buscó iniciar ganando en la fecha 1 de la Liga I-2018, terminó empatando 1-1 con Chicó con la formación alterna.



Desde los primeros minutos, el azul fue el de la iniciativa en el terreno de juego. Con Santiago Montoya como líder del mediocampo, las acciones de ataque pasaban todas por el volante antioqueño, aunque no llevaban peligro al arco de Sebastián Arango, arquero ajedrezado.

Sin embargo, la primera acción de peligro llegó en el arco de Ramiro Sánchez. Felipe Ponce remató de media distancia e hizo estirar al guardameta de Millonarios.



La respuesta del azul se dio también con un remate tiro desde fuera del área. César Carrillo, quien tiene buena pegada, intentó desde allí, pero el esférico no llegó entre los palos.



Desde ese momento fue todo control del embajador, aunque no tenían opciones claras de gol. Los que sí supieron sacar provecho de las pocas aproximaciones fueron los locales. Ponce cobró de tiro libre y el delantero Diego Valdes anotó de cabeza al 42. Fue un gol anímico para Chicó antes de irse a descansar.



La segunda parte fue más de lo mismo: el azul atacaba pero no lograba que se moviera la red que defendía con buenas atajadas Sebastián Arango. La más clara llegó en un contragolpe que inició bien por la izquierda Cristián Huérfano y terminó en el área Montoya, que con su zurda hizo estirar al guardameta ajedrezados.

90' Termina el partido. Un gol y un punto en Tunja para nuestro debut en la Liga Águila 2018-1. ¡Todos #AUnaSolaVoz! ¡VAMOS MILLONARIOS! #MFC pic.twitter.com/r62vWLDerD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 5 de febrero de 2018

Ante la falta de aproximaciones llegó el ingreso de los habituales titulares: Ayron del Valle, David Mackalister Silva y Juan Guillermo Domínguez y el fútbol del azul fue más vertiginoso.



Con pocos minutos en el campo, Del Valle estuvo en el centro del área sin marca, pero en su ansiedad por anotar, remató con la cabeza por fuera de los tres palos.



Sin embargo, el delantero tuvo su desquite al minuto 30. Andrés Román filtró un buen pase al vacío y allí llegó Ayron para rematar con derecha y vencer, por fin, al guardameta Arango. Esta fue el primer gol de Millonarios en el 2018.



Sobre el final del encuentro, Janeiler Rivas estuvo a punto de darle la victoria al azul con un remate de cabeza, pero se fue sobre el horizontal.



Millonarios no pudo generar el fútbol deseado y salió con un empate 1-1 de La Independencia contra Chicó, el recién ascendido, que no dejó ver mucho en este primer partido de regreso.





FUTBOLRED