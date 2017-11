Bogotá tiene tres equipos en los cuartos de final de la Liga II

Hace rato que Equidad no estaba en la parte alta de la tabla de la Liga. De hecho, iba a comenzar muy complicado en la tabla del descenso de 2018, si es que la Dimayor decide no cambiar el formato del promedio que rige hoy. No clasificaba a las fases finales desde el primer semestre de 2014.

Este lunes, el equipo que dirige Luis Fernando Suárez aseguró su presencia en la pelea por la estrella de diciembre, al derrotar 0-1 a Rionegro Águilas, en el estadio Alberto Grisales. El gol de Stalin Motta, de penalti, a los 16 minutos del primer tiempo, le permitió a Equidad llegar a 30 puntos en la tabla de posiciones. Es quinto y aún puede aspirar a ser cabeza de serie en los cuartos de final.



Es la segunda vez, desde que se juegan los torneos de seis meses, que Bogotá tiene a tres equipos en las finales. Ya Santa Fe había clasificado hace rato y Millonarios consiguió su cupo el domingo, al derrotar a Patriotas 1-2 en Tunja.

Tigres, a pesar de ya haber descendido a la B, aún tiene la posibilidad de entrar: tiene 23 puntos y dos partidos por disputar. Eso sí, son bien complicados: el 15 de noviembre recibe a Nacional en El Campín y en la última fecha va a visitar a Huila, que también podría aún clasificar, por la gran cantidad de partidos aplazados que tiene: tres, dos de ellos en Neiva.

​

Este lunes festivo, Deportivo Pasto derrotó 2-1 a Once Caldas en el cierre de la fecha 19, en un partido que no tuvo transmisión por televisión porque la unidad móvil no pudo llegar a la capital de Nariño.





DEPORTES