Idpac explica por qué separa a las barras bravas de Millos

El Director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Antonio Hernández, hace un análisis sobre la situación con las tribunas de el estadio El Campín, dice que durante tres meses ‘harán un proceso’ para intentar que las barras violentas estén en una misma gradería del estadio. "La tribuna familiar sigue", asegura el funcionario.

¿Cómo entender que sacan a las familias para darle la tribuna a una barra brava?

“Eso no es así. Las barras no son dueñas del estadio, que quede claro, pero sí debemos analizar otros puntos como el comportamiento de ellas en toda la ciudad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la tribuna familiar. Sin embargo, hay unas discusiones de dónde debe quedar. El hecho no es quitar o no a una de esas barras de cierto lugar del estadio, sino que una tribuna familiar debe cumplir unos requisitos. Por ejemplo, la lateral norte es una tribuna alta, con barandas no adecuadas para niños: debe analizarse la infraestructura, pero nuestra intención no es quitar la tribuna familiar”.

¿Cuál es la razón para que regrese una barra brava a la tribuna norte?

“No buscamos solamente acabar con el problema de las riñas en el estadio. Nos compete toda la ciudad: los parques, los barrios. Si juntamos a las dos barras con todos los problemas que han tenido entre ellas sin un proceso previo, pues... Uno no puede obligarlas a que sean amigas de la noche a la mañana. Ya se han registrado conflictos entre ellas en los barrios por quién se queda ahora con la tribuna lateral sur (donde están), y eso es lo que queremos evitar. Y para el partido de hoy, especialmente, queríamos evitar tener cuatro barras, dos de Millonarios y dos de Nacional en el mismo sector sur de El Campín”.

En Millos dicen que si las barras no pueden convivir, sacarán a las dos...

“El presidente piensa como dirigente de un club que se preocupa por el estadio. A nosotros, como Alcaldía, nos compete cuidar toda la ciudad y evitar que las barras se peleen y se maten entre ellas. En las barras hay unos líderes, unos buenos y otros no tanto; hay bandidos, sí... Hay de todo: hay un problema de pandillismo que no podemos solucionar a garrote. Este es un trabajo que necesita mirada social y mano dura. Además, no podemos dejar que se contagie el ambiente de la barra a otras tribunas como ya está pasando con oriental, porque la solución no es sacar de aquí y meter allá”.

¿Cuál es la propuesta que el Distrito plantea?

“Tendremos tres meses de trabajo con las dos barras. La idea es que exista solo una tribuna con las barras de Millonarios, pero no de la noche a la mañana. Claro está que si hay algún problema, si hay una pelea, pues acabamos esto y no hay nada para nadie. Y no podemos generalizar a todos en las barras: tenemos que agarrar a los que son. Hay que individualizar y detener a los que están en realidades de microtráfico o porte de armas, identificarlos y prohibirles la entrada al estadio por el tiempo que ordena la ley. Hay que recuperar la confianza en la gente para que asista al estadio”.

¿Qué cifras respaldan ese proceso que buscan con las barras?

“Hay una reducción del 28 por ciento de la violencia en el estadio y en todas las localidades de la ciudad; tenemos 272 jóvenes participando en escuelas de formación para que tengan participación ciudadana; hay 14 consejos, mesas y comités locales de barras para tratar todos los temas en el estadio y las localidades. En 150 partidos de esta administración con la campaña ‘Más fútbol, más vida’ solo se han presentado cinco alteraciones entre barras. Acá hay un trabajo que debemos continuar. En la final pasada entre Millonarios y Santa Fe todos creyeron que se iban a matar, y no pasó nada, y en la pretemporada tuvimos hinchas visitantes y no pasó nada y no se puede sentir que hacer las cosas bien trae un castigo y no una recompensa”.











DEPORTES