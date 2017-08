Partidos de alta tensión en la 8.ª fecha de la Liga colombiana

Una jornada bastante movida, con clásicos y compromisos que comprometen la cabeza y cola del torneo, se vivirá este miércoles con los seis partidos programados que hacen parte de la 8.ª fecha de la Liga colombiana.

Clásico de necesidades distintas

Atlético Nacional y América se enfrentan, tras seis años, en el Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:10 de la noche. Mientras que los verdolagas buscan convencer a su público, los escarlatas deben seguir sumando para seguir escapando del descenso.

Nunca he tenido el afán de que mis equipos jueguen bonito, no tengo la aspiración que mis jugadores pinten un cuadro con los pies FACEBOOK

TWITTER

“Nunca he tenido el afán de que mis equipos jueguen bonito, no tengo la aspiración que mis jugadores pinten un cuadro con los pies”, dijo el técnico de Nacional, Juan Manuel Lillo, al ser cuestionado por las formas, que no le gustan al público, impuestas en su equipo.



Por su parte, Camilo Ayala, volante del América, afirmó: “Sabemos lo que somos capaces de hacer, lo que podemos dar, vamos a enfrentar un equipo, pero nosotros tenemos nuestras armas para salir a disputar un buen juego”.



Cristian Martínez Borja y Dayro Moreno serán las figuras a tener en cuenta en este partido.

Duelo de dos técnicos que no convencen

El Deportivo Cali recibe al Independiente Medellín, en otro de los buenos partidos que se disputarán este miércoles en la Liga. Foto: Santiago Saldarriaga / ETCE

Cali y Medellín, luego de dos victorias agónicas en la pasada fecha, buscarán una victoria que calme de una vez las críticas a sus técnicos, Héctor Cárdenas y Juan José Peláez, respectivamente. El partido se disputará desde las 8 p.m.



Los dos estrategas han sido cuestionados, pero por ahora los puntos en la tabla (9 del Cali y 12 del DIM) los avalan.

Creo que el equipo tiene una continuidad sumando de a tres puntos y eso, de cara a lo que se viene, es positivo, porque tenemos que estar dentro de los ocho mejores de la tabla FACEBOOK

TWITTER

“Creo que el equipo hoy tiene una continuidad sumando de a tres puntos y eso, de cara a lo que se viene, es positivo, porque este miércoles (hoy) tenemos que estar dentro de los ocho”, dijo Cárdenas convencido de una victoria contra el DIM.



Del otro lado, Peláez dijo: “Lo de (Eduard) Atuesta y (Jonathan) Lopera nos servirá para reforzar la nómina y además tendremos un delantero más que nos ayudará para tener más variantes”; además, el DT confirmó que en su ejercicio de rotar los arqueros, este miércoles atajará David González.

Santa Fe, a mantener su coliderato

Después de perder el histórico invicto de seis fechas, Santa Fe visitará a Patriotas (6 p.m.) con el ánimo de terminar la noche como líder, a la espera del juego del jueves del Junior.

El fútbol es así, en algún momento se iba a dar la pérdida del invicto. Esto sigue, de estas derrotas siempre se sacan conclusiones FACEBOOK

TWITTER

El técnico de los cardenales, Gregorio Pérez, tras la derrota contra Tigres afirmó: “El fútbol es así, en algún momento se iba a dar la pérdida del invicto. Esto sigue, de estas derrotas siempre se sacan conclusiones”.



La recuperación de Yeison Gordillo le da un aire de seguridad a Santa Fe, ya que es el bastión en la mitad del campo.



En Patriotas hay malestar por haber dejado escapar los puntos del juego contra Medellín. El DT Diego Corredor aseguró: “Nos vamos con rabia, porque mostramos un muy buen fútbol, creo que es el mejor partido que este equipo ha jugado en todo en lo que llevo acá”, pero ahora los de Tunja están enfocados en una victoria contra el sólido Santa Fe.

Juego con el descenso en el cuello

Tigres y Bucaramanga (2 p.m.) son dos de los equipos que están peleando para no descender el próximo año a la segunda división. Tigres, con un panorama más complicado, ha logrado sumar puntos que lo tienen con una mínima ilusión.



El que no despierta es Bucaramanga; en la fecha pasada perdió un duelo clave contra Cortuluá y está a cinco puntos de Jaguares, el segundo descendido en este momento. John Jairo Bodmer, DT de Tigres, apela a su estilo para sumar puntos.

He revisado Conte, Pochettino, Pellegrini, muchos equipos que usaron línea de 5, y mucho fútbol italiano, porque este trabajo táctico es muy italiano FACEBOOK

TWITTER

“He revisado Conte, Pochettino, Pellegrini, muchos equipos que usaron línea de 5, y mucho fútbol italiano, porque este trabajo táctico es muy italiano”.



En el equipo santandereano hay preocupación, pero sus jugadores confían en revertir la situación. “En nosotros está recuperar la alegría de la hinchada”, dijo el volante Gabriel Gómez.

DEPORTES